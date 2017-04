FOTO: Sedmi Pohod Novo mesto v žici

27.4.2017 | 21:25

Foto: Nataša Damjanovič

Novo mesto - Pohod Novo mesto v žici, ki poteka ob Dnevu upora proti okupatorju, se je danes zjutraj sočasno začel na štirih lokacijah. Na ta dan je bila namreč ustanovljena Osvobodilna fronta, ki je v najtemnejših časih združila napredne in svobodoljubne skupine in posameznike, ki so se združeno uprli tedaj najmočnejši sili v Evropi - nacifašizmu. Tradicionalni zbor pohodnikov in pohodnic je bil tudi pri nekdanjem nemškem bunkerju s topom na Drski, kjer smo v preteklem letu uredili novo pešpot. Zbrane je pozdravil član sveta KS Drska Jože Preskar, predsednik ZB NOB Drska Luka Hrovat pa je zbranim sporočil, da "naj bo osvobodilna fronta še naprej vir naše samozavesti in prizadevanj za svobodno in pravičnejšo družbo". Pred pričetkom pohoda so bili pri bunkerju postrojeni pripadniki Novomeške čete in praporščaki okoliških organizacij Združenj borcev.

80 pohodnikov in pohodnic se je odpravilo proti Loki, kjer so jih pričakali pohodniki, ki so prišli iz centra Novega mesta, tako da jih je bilo na postanku pri Pupmnci že preko 100. Naslednja postaja pa je bila "mobilna okrepčevalnica" v Ločni do katere so prišli preko pešpoti na Marofu. Končni cilj karavane z Drske so bili muzejski vrtovi, kjer je dopoldne potekala zaključna praznična prireditev Svoboden v svobodni domovini.

Na kulturni slovesnosti se je zbralo preko 300 pohodnikov in pohodnic, ki so štartali z različnih točk okoli Novega mesta. Kultura je bila pomemben element osvobodilnega boja, zato smo slišali številne partizanske napeve in recitale, ki so slavnostno zaokrožili že 7. pohod Novo mesto v žici.

Tekst: ZB Drska,

