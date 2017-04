V Šmarjeti komaj čakajo, da bo njihov trg urejen in bolj privlačen

28.4.2017 | 09:00

Na delavnici sta spregovorili (v sredini) Suzana Simič iz Acerja in županja Bernardka Krnc.

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice je letos pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev naselja Šmarjeta, torej občinskega središča. Ker si po besedah županje Bernardke Krnc želijo center, ki danes bolj ali manj sameva, čim bolj oživiti in mu dati nove vsebine, potrebujejo mnenje in ideje občanov, da bo v Šmarjeti življenje čim bolj urejeno in prijetno tako za stanovalce kot obiskovalce.

V centru Šmarjete dominira Karlovškova rojstna hiša, ki je naprodaj.

Zato so še pred pripravo osnutka tega pomembnega prostorskega dokumenta pred dnevi organizirali delavnico z občani v kulturni dvorani. Udeležba je bila kar lepa, preko trideset Šmarječanov in prebivalcev okoliških vasi je z zanimanjem prisluhnilo tako občinskim načrtom kot predlogom izdelovalca OPPN-ja, to je podjetje Acer. Seveda so spregovorili obenem tudi o problematiki, potrebah in viziji razvoja kraja, katerega dejanske potrebe so se spremenile, kot je dejala Suzana Simič iz Acerja. Opravili so že terenske oglede, izdelan je bil geodetski načrt, naredili so prve zasnove.

Krajani so bili zgovorni s predlogi in idejami.

V okvir OPPN Šmarjeta se bo urejalo območje od pokopališča in nove mrliške vežice do župnišča - tu bodo ob cesti uredili tako nova parkirišča kot pločnik in drevored, nova parkirišča s počivališčem se obetajo še v bližini župnišča, sicer pa je osrednja naloga ureditev osrednjega trga s Karlovškovo hišo, kjer naj bi zaživela mirna gostinska dejavnost, turistične in namestitvene dejavnosti. Na trgu tu bi bila lahko manjša prodajalna s spominki, kvalitetnimi informacijami o kraju in okolici, ponudba domačih izdelkov, v centru nekateri vidijo celo sedež občinske uprave, itd.

Poseben problem sta dve trgovini v Šmarjeti - KZ Krka in Mercatorjeva prodajalna, saj pri obeh vlada huda prostorska stiska. Kot je povedala županja Krnčeva, se na pozive občine, da sporočita, kakšno vizijo imata v kraju, še nista odzvali, imata pa čas do 5. maja.

Na delavnici je bilo od krajanov slišati veliko idej in razmišljanj, kot sta obljubila županja in gostje iz Acerja, bodo o njih razmislili in jih preučili ter vključili v dokument, ki bo nastajal vsaj leto dni. Za pripombe bo še čas, tudi v javni razgrnitvi OPPN-ja.

Besedilo in foto: L. Markelj

