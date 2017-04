3. maja rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine

28.4.2017 | 17:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Zavezanci, ki so v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, imajo še do vključno 3. maja 2017 čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Ugovor vložijo na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine (v pouku o pravnem sredstvu).

Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani FURS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2017, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 1. junija 2017.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen konec maja, sporočajo iz Finančne uprave RS in obvepčajo še, da bo od 3. maja dalje bo Finančna uprava RS začela elektronsko vročati tudi dokumente, izdane v postopkih davčnega nadzora, pa tudi druge dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja individualno, in se lahko nanašajo na različne vrste davkov, carin oziroma drugih dajatev. Navedeno pomeni, da se bo bistveno povečalo število in predvsem raznolikost elektronsko vročenih dokumentov.

Vročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

