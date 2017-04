Vozil pijan in brez vozniškega dovoljenja

28.4.2017 | 09:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Med kontrolo prometa na Bizeljskem so policisti Postaje prometne policije Novo mesto 26. aprila popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 56-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,50 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kar brez izpita

Brežiški policisti so v noči na 27. april v kraju Župelevec ustavili voznico kombiniranega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 24-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Na terasi lokala poškodoval stole in mize

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je v noči na 27. april nekdo na terasi gostinskega lokala poškodoval stole in mize. Povzročil je za okoli 500 evrov škode.

Postregel si je z vinom in suhomesnatimi izdelki

V okolici Šmarjeških Toplic je med 25.in 27. aprilom neznanec vlomil v zidanico in odtujil suhomesnate izdelke in več posod z vinom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

L. M.