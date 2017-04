Za modernizacijo Muzeja na prostem Jurčičeve domačije na Muljavi

28.4.2017 | 10:40

Ivančna Gorica - Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in župan Mesta Ivanec Milorad Batinić sta v torek na sedežu hrvaške občine Ivanec podpisala Izjavo o sodelovanju pri skupnem projektu v sklopu Interreg Slovenija – Hrvaška.

Kot sporočajo iz ivanške občine, sta s podpisom listine občini potrdili sodelovanje pri skupnem projektu, ki vključuje modernizacijo Muzeja na prostem Jurčičeve domačije na Muljavi (Občina Ivančna Gorica) in nadaljevanje izgradnje in opremljanja Muzeja planinarstva (Občina Ivanec) v namen razvoja čezmejnega turističnega produkta – Literarno pohodništvo oz. literarne pohodniške poti. Po besedah župana Dušana Strnada bo ideja, s katero se bo ivanška občina prijavila z občino Ivanec, vsekakor koristila obema lokalnima skupnostma. Še posebej ga veseli, da bodo pri skupnem projektu imeli največ prav naši občani pri razvoju turizma in kulture.

Po uradnem delu so si ogledali še mesto Ivanec, Muzej planinarstva in tamkajšnje industrijske cone. Beseda je v glavnem tekla o aktivnostih, ki jih vežejo na prijavo skupnega projekta. Naj omenimo, da se lahko na omenjeni projekt Interreg Slovenija-Hrvaška, prijavijo projekti v vrednosti od 100 tisoč evrov do 2 milijona evrov, rok za oddajo pa je konec junija. Oba župana in ostali so v pogovorih ugotovili, da imata občini še veliko možnosti sodelovanja na področju turizma, kulture, gospodarstva in športa.

