Športno kulturno društvo Hopla je praznovalo deset let

28.4.2017 | 11:45

Brez tortice za prvo okroglo obletnico ni šlo.

Šentjernej - Deset let je že, odkar v Šentjerneju deluje Športno kulturno društvo Hopla. Nedavno okroglo obletnico so proslavili z zanimivo plesno produkcijo Praznujemo 10 let s pantomimikom Borisom Carjem v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Poleg otrok iz različnih plesnih skupin in hip hopa je vse zbrane zabaval pantomimik Boris Car, ki je tkal vezno nit plesne predstave ter harmonikar Davor Kastrevc. Otroke so presenetili s torto, ki so jo spekli v Pralini v Qlandii, publiko in goste so pogostili s štruklji, ki nam jih je podarila Pekarna Pepe iz Škocjana, in s kozarčkom rujnega, ki ga je podaril Stane Vrhovšek.

Kot pove pobudnica in predsednica društva Irena Zupančič, so veseli, da so vztrajali na poti, ki je bila pestra, s padci in vzponi, »a prepričani smo, da sodelovanje in povezovanje ter medsebojno druženje ustvarja prijateljske vezi med otroki in odraslimi ter dobre in pristne odnose, ki ugodno vplivajo na naše počutje in zdravje.«

V letošnjem šolskem letu so izvajali plesne igrice v treh skupinah: ena od 1. do 3. leta starosti, dve od 4. do 5. leta starosti, ter tri od 6. do 7.leta starosti. Za otroke po 7. letu starosti nudijo tečaj hip-hopa. Poleg tega organizirajo tudi angleške urice za predšolske otroke, v mesecu maju in juniju načrtujejo tečaje rolanja in julija tečaj plavanja.

Vodja plesnih igric je Irena Zupančič, hip hopa Klavdija Jordan. Vaje izvajajo v trim kabinetu OŠ Šentjernej, otroke pa učiteljice plesa prevzamejo po vrtcu ali šoli, kar gre staršem zelo na roke.

Kot pravi Zupančičeva, namen plesa ni le rekreacija in zdrav način življenja. »Ples ni samo gibanje, je terapija, je dejavnost, vir čustvenih impulzov. Ob ustanovitvi društva smo si zadali pomembno nalogo – plesati po meri otrok. Svojo energijo in znanje usmerjamo v izobraževanje najmlajših, ki skozi ples odkrivajo pravljični svet, spoznavajo moč sodelovanja in čar druženja,« pove predsednica Hopla. Društvo se rado odzove na različna srečanja, tako v okviru lokalnih društev kot JSKD, tekmovanja pa niso njihova prioriteta.

Vsako leto pripravi produkcijo, vedno na otroško tematiko, s katero se predstavi publiki. Pred letošnjim desetim jubilejem so tako že ustvarili Cirkuško predstavo, Prijatelje palčka Janka, Odplešimo v pravljico, Pepe in Pepca s kmetije, Pika brez pravljice, Kličemo pomlad, Plesna risanka, 1, 2, 3, plesat se mudi ter lani Hoplin špas pleše in poje za vas z glasbeno skupino Tretji kanu.

Načrtov in idej za naprej jim ne manjka, se pa vodstvo društva zahvaljuje vsem zagnanim članom in ostalim, ki jim že vsa leta stojijo ob strani in pomagajo po svojih močeh.

L. Markelj, Foto: ŠKD Hopla Šentjernej

