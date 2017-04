Pozeba ponekod pridelek uničila skoraj v celoti

28.4.2017 | 13:00

Arnovo selo - Župan Občine Brežice Ivan Molan si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanjo Strniša in predstavniki sadjarjev ogledal posledice škode, ki je nastala zaradi spomladanske pozebe.

Ogled se je pričel na kmetiji sadjarja Janka Krošlja, kasneje pa še na kmetijah Levak, Pavlič in Šušteršič. Poleg sadovnjakov je pozeba prizadela tudi vinograde, škodo beležijo še čebelarji, saj je pozeba prizadela akacijeva drevesa, akacijev med pa predstavlja skoraj tretjino medenega pridelka.

Župan Ivan Molan je dejal, da je stanje na terenu zaskrbljujoče, saj je večina letošnjega sadjarskega pridelka izgubljena - škoda giblje med 80 in 100 odstotki. V kolikor bo država sprejela interventni zakon, bodo ustanovljene regijske komisije za oceno škode, pri tem lahko občina pomaga s sodelovanjem strokovnih sodelavcev iz občinske uprave. Država bo morala v prihodnje poskrbeti za preventivo in ukrepe, temu bo sledila tudi občina, ki bo sredstva namenila za sofinanciranje tistih vsebin, ki bodo preprečevala pozebo.

Sadjar Janko Krošelj ocenjuje, da je bila letošnja škoda zaradi pozebe še večja kot v preteklem letu – v 2016 so ocenili škodo na 95 odstotkov, letos pa je uničen pridelek skorajda v celoti. Od jablan, breskev in češenj so na kmetiji uspeli pred pozebo obvarovati samo del pridelka na češnjah, kjer so bila drevesa zaščitena s folijo in ogrevana z ognji. Izpad prihodka v letu 2016 in v letošnjem letu za sadjarja pomeni, da v naslednjih dveh letih ne bodo mogoče nove investicije.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je dejala, da je letošnja pozeba prizadela celotno državo, razen obalnega pasu, in ker je očitno, da so zaradi podnebnih sprememb pojavi, kot je pozeba, pogostejši v primerjavi s preteklostjo, bodo potrebni sistemski ukrepi za zavarovanje nasadov. Napovedala je, da bodo na ministrstvo v enem mesecu pripravili načrt ukrepov, ki jih bodo predstavili ministru in posredovali Vladi RS. Potrebno bo tudi spremeniti oz. prilagoditi ukrepe Programa razvoja podeželja tako, da bodo v večjem delu sofinancirane investicije v oroševanje pred pozebo in namakanje nasadov.

V priponki izjave sadjarja Krošlja, župana Molana in sekretarke Strniševe.

L. M., foto: Občina Brežice

