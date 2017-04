Zlati »Chilling po mirnopeško

28.4.2017 | 14:20

Mirna Peč - Na OŠ Toneta Pavčka uspešno deluje turistični krožek, ki se je v letošnjem šolskem letu še posebej odrezal v vseslovenskem projektu Turizmu pomaga lastna glava - že 31. leto zapored ga je razpisala Turistična zveza Slovenije.

Na tekmovanju, ki je v obliki turistične tržnice potekalo v Trebnjem, so mirnopeški šolarji za idejo naloge prejeli zlato priznanje, za najboljšo turistično-raziskovalno nalogo z imenom »Chilling po mirnopeško« pa posebno zlato priznanje. Na nedavni zaključni turistični tržnici v Mariboru jih je prijetno presenetilo še tretje zlato priznanje za najboljši turistični spominek. V njem je skozi zgodbo prepleten celoten turistični produkt, zavit v naravno glino, ki ponazarja značilno ilovnato zemljo ter reciklirano embalažo - ta odraža skrb za ohranjanje čistega naravnega okolja.

Uspeha so bili mladi seveda veseli, ravno tako tudi njuni mentorici Tatjana Kupljenik in Aleša Sušnik Škedelj, saj so skupaj zasnovali zanimiv in za mlade privlačen turistični produkt, ki bi promoviral Mirno Peč in njene turistične in naravne znamenitosti. Chilling po mirnopeško, kot so s tujko poimenovali projekt, je namenjen zlasti vrstnikom iz tujine. Zamislili so si tridnevni tabor v naravi, v katerem bi obiskovalci spoznavali lepote kraja, obenem pa bi izkusili tudi življenje nekoč.

Udeleženci tabora se bodo tako ob prihodu v Mirno Peč nastanili na kmetiji Kramar, kjer bodo prespali na seniku. Vsak dan se bodo podali na različne dninarske dni: Mu, Zrno ali Mljask. V treh dneh bodo obiskali okoliške kmetije Bevc, Radež, Kastelic, Parkelj, mlinarja Bojana Povšeta ter čebelarja Rafka Cerovška. Življenja in dela na kmetijah, v mlinu in čebelnjaku ne bodo opazovali le od daleč, ampak bodo pri tem aktivno sodelovali. S pridnim delom si bodo prislužili hrano, ki jo bodo zvečer za skupno mizo ob druženju podelili z ostalimi udeleženci. Med obiski kmetij, do katerih se bodo vozili predvsem s kolesi, si bodo udeleženci ogledali naše najpomembnejše turistične točke.

Kot pravita mentorici projekta, so se mladi pri pripravi turistične naloge in tržnice povezali z drugimi interesnimi dejavnostmi na šoli in z lokalnimi društvi, zlasti s turističnim.

Ekipa nagrajenih članov turističnega krožka na OŠ Toneta Pavčka.

L. M., foto: OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč

Galerija