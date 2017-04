Štorklji s pomočjo dobrih ljudi spet imata svoj dom

28.4.2017 | 16:00

Most pri Mokronogu - Srce ti zaigra, ko v tem prehitrem, pogoltnem svetu še naletiš na ljudi, …. kaj ljudi, celo vas, ki jim je še mar za zapostavljeno naravo in njene prebivalce, pravi naravovarstvenik iz šmarješke doline Jani Vidmar in pove zgodbo, kako sta s kolegom nedavno pomagala dvema štorkljama spet priti do doma.

V začetku leta sta predstavnika dolenjske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na drogove, kjer gnezdijo štorklje, pritrjevala informativne table o teh karizmatičnih pticah. V vasi Most pri Mokronogu sta zaman iskala drog z gnezdom, saj so ga zaradi prestavitve elektrike v zemljo, podrli. Poklicala sta na Elektro Celje, ki že tradicionalno zgledno skrbi za gnezda štorkelj na električnih drogovih. Ker je podstavek za gnezdo ostal v vasi, so se dogovorili, da še pred začetkom gnezditve Elektro Celje postavi nov drog, na katerega bodo postavili gnezdo.

»Sreča je bila štorkljam mila, saj se je s postavitvijo strinjal tudi lastnik parcele Jani. Ne samo štorklje, tudi vsi prisotni smo bili deležni njegovega gostoljubja in postrežbe med potekom del,« pove Vidmar.

Ko je Elektro Celje prišel postavit drog, sta med tem obe štorklji prišli iz Afrike že nekaj dni prej in zaman iskali svoje staro gnezdo. »Prav zanimivo ju je bilo opazovati, kako sta med postavljanjem gnezda preletavali območje in nadzorovali potek del. Neprecenljiv pa je bil občutek, ko je samo nekaj minut po postavitvi prva že pristala na gnezdu. In nazdravljanje se je začelo,« pove Jani Vidmar, ki se zahvaljuje Elektru Celje in vaščanom Most, saj jim je še mar za naravo in življenje v njej. »Naj vas Bog bogato obdari z otroci,« še doda Vidmar.

L. Markelj, foto: Jani Vidmar

