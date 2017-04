Vlomili v prostore pošte v Kočevju, od koder je izginila večja vsota denarja

28.4.2017 | 22:00

Ilustrativna fotografija (Foto: P. P, arhiv DL)

Kočevje - Danes, zadnji dan delovni dan v mesecu, ko je splošno znano, da poštarji raznašajo pokojnine, so se nepridipravi spravili na pošto v Kočevju. Nataša Pučko s PU Ljubljana je sporočila, da so bili nekaj pred 5. uro zjutraj obveščeni o vlomu v prostore pošte v Kočevju. Policisti so zavarovali kraj, nato pa je bil opravljen ogled kraja dejanja.

Ugotovili so, da je za zdaj še neznani storilec (ali storilci) ponoči vlomil v notranjost objekta in prišel do prostora, kjer je bila blagajna.

"Vanjo je vlomil in odtujil nekaj deset tisoč evrov gotovine (točen znesek bo znan po popisu)," je za Dolenjski list povedala Pučkova. Dodala je, da policisti in kriminalisti še vedno zbirajo obvestila in raziskujejo kaznivo dejanje.

J. A.