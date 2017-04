V Krškem se začenja nova sezona SP v speedwayu

29.4.2017 | 10:45

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL / Sašo Ključarič/photospeed)

Krško - Na stadionu Matije Gubca v Krškem se bo drevi z dirko za VN Slovenije začela nova sezona boja za naslov svetovnega prvaka v speedwayu. Na startu dirke ob 19. uri bosta tudi dva Slovenca. Matej Žagar je stalni član serije Grand Prix, kot voznik s povabilom pa bo nastopil še Nick Škorja.

Ob obeh dirkačih AMTK Ljubljana bosta kot rezervna voznika na svojo priložnost čakala še domačina iz AMD Krško, Matic Ivačič in Denis Štojs.

Kot poroča STA, so petkov trening zaradi dežja sicer odpovedali, danes pa naj bi bile vremenske razmere precej boljše, razmočena steza naj bi omogočala bolj izenačene boje.

V SP so letos redni vozniki ob Žagarju še svetovni prvak Američan Greg Hancock, Britanec Tai Woffinden, Poljaki Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Maciej Janowski in Patryk Dudek, Avstralca Chris Holder in Jason Doyle, Šveda Antonio Lindbaeck in Fredrik Lindgren, Danca Niels Kristian Iversen in Nicki Pedersen, Slovak Martin Vaculik ter Rus Emil Sajfutdinov.

Za najboljšega voznika v zgodovini slovenskega speedwaya Žagarja, ki je doslej dosegel tri zmage na dirkah za VN, bo današnji nastop 77. na dirkah najvišje ravni. V Krškem je bil doslej najboljši leta 2005, ko je bil tretji.

J. S.