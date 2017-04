Avto s ceste, poškodovanih k sreči ni bilo

29.4.2017 | 18:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V kraju Vejar v trebanjski občini je ob 15.36 osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulator. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, vendar poškodovanih ni bilo.

Gasilci so odprli vrata

V ulici Brod v Novem mestu pa so gasilci GRC Novo mesto ob 13.35 s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše. Obolelo osebo so gasilci predali reševalcem nujne medicinski pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

J. S.