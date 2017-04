Zaradi vloma v pošto poštarji pokojnine raznašali še včeraj

30.4.2017 | 08:10

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A., arhiv DL)

Poročali smo že, da so v noči na petek vlomili v pošto Kočevje. Podrobnejših informacij o tem, kaj se je zgodilo, in koliko denarja je storilec odnesel, nam na Pošti Slovenije zaradi interesa preiskave niso mogli dati.

Je pa Megi Jarc iz službe za odnose z javnostmi pri Pošti Slovenije pojasnila, da je bila v petek pošta v Kočevju kar nekaj časa zaprta, zato so poštarji pošiljke (predvsem paketne in pokojnine) dostavljali v petek popoldne in včeraj dopoldne.

"Upokojenci so tako pokojnine prejeli tekom petka in sobote," je bil odgovor Jarčeve na naše vprašanje, ali so upokojenci kljub neljubemu dogodku prejeli pokojnine.

J. A.