Ribničanom ugleden skalp, Krka še brez zmage

30.4.2017 | 08:55

Na tekmi Krke in Kopra (foto: Danilo Kesič)

Ribnica, Novo mesto - Rokometaši Rika Ribnica so 6. krogu končnice za prvaka na domačem terenu presenetljivo gladko ugnali Gorenje Velenje, Krka pa je bila v Novem mestu proti Kopru blizu prve zmage v končnici, a so zapravili devet golov naskoka in se morali zadovoljiti s točko, sploh prvo v drugem delu prvenstva.

Riko Ribnica : Gorenje Velenje 27:23 (12:9)

Ribničani so potrebovali nekaj minut, da so se ogreli na delovno temperaturo, potem pa so predvsem z dobro igro v obrambi povsem zasenčili goste iz Velenja. Trener Gorenja Borut Plaskan je pri izidu 9:5 posegel po minuti odmora, ki je na njegove varovance delovala spodbudno, saj so se tik pred polčasom približali na zadetek (10:9), a so Ribničani z goloma Jana Puclja in Nika Henigmana na velik odmor vendarle odšli z lepo prednostjo treh golov (12:9).

Velenjčani so odločno odprli drugi polčas in v 38. minuti po golu Roka Ovnička izenačili na 14:14. Domači trener Stojan Gelze, ki je pred kratkim zamenjal Roberta Beguša, je nemudoma zahteval minuto odmora, po njej pa so se gostitelji vrnili na stare tirnice in prevzeli pobudo. V 48. minuti so znova povedli za tri gole (21:18), tri minute kasneje za štiri (23:19), do konca tekme pa niso popustili niti za ped in Velenjčanom odščipnili dragoceni točki v boju za prvaka

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 1 (1), Fink 2, Grebenc 5, Knavs 3, Henigman 2, Skušek 5 (1), Pucelj 3, Pahulje, Nosan 3, Kovačič 2, Kljun, Setnikar, Kulenović 1, Košmrlj.

Gorenje Velenje: Ferlin 1, Zaponšek, Baznik, Cehte 2, Medved 3 (3), Haseljić, Ovniček 4, Stojnić, Toskić 1, Mitrović 3, Potočnik, Golčar 2, Mazej, Gams, Nosan, Brumen 7 (3).

Krka - Koper 2013 27:27 (18:15)

Novomeščani so bili na pragu prve zmage v končnici za prvaka, a so se njihovi tekmeci iz Kopra izvili iz neprijetnega položaja, nadoknadili kar devet golov zaostanka in iztržili neodločen izid, čeravno se jim je v končnici nasmihala tudi zmaga. Koprčani po šestih tekmah za tretjeuvrščenimi Ribničani zaostajajo za točko.

Novomeščani so sanjsko odprli domačo tekmo in po dvanajstih minutah igre vodili s 6:1, v 22. minuti pa povišali na +9 (15:6). A izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića niso odvrgli puške v koruzo, počasi so začeli dohajati gostitelje in do konca polčasa več kot prepolovili visok zaostanek (18:15).

Koprčani so v drugem polčasu skušali tekmo postaviti na glavo, a Novomeščani so bili do 53. minute za malenkost pred njimi in vseskozi držali prednost od dveh do štirih zadetkov. V sami končnici so primorski rokometaši vendarle izpeljali preobrat in v 58. minuti po golih Jana Gorele, Adama Bratkoviča in Marka Matijaševiča prvič na dvoboju povedli s 26:25. Krka je z goloma Jana Jurečiča in Jake Jakšeta ponovno povedla s 27:26, Koprčanom pa je točko priigral Bratkovič.

Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 4, Jurečič 5 (2), Lavrič 1, Didovič 3, Okleščen 10, Furdi, Pršina, Tomič, Irman 1, Jakše 2, Udovč, D. Rašo, Bezgovšek, Klobčar 1.

Koper 2013: Vončina, Vran, Dolenc, Grzentič, Vlah 3, Krečič 1, Matjaševič 2, Moljk, Gorela 4, Zugan, Rapotec, Smolnik 7 (3), Sokolič 3 (1), Planinc, Bratkovič 7.

* Izidi:

- končnica za prvaka, 6. krog:

- sobota, 29. april:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 28:22 (18:13)

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 27:23 (12:9)

Krka - Koper 2013 27:27 (18:15)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 5 1 0 196:155 49 (38)

2. Gorenje Velenje 6 4 1 1 165:143 47 (38)

3. Riko Ribnica 6 3 1 2 165:163 43 (36)

4. Koper 2013 6 1 2 3 147:156 42 (38)

5. Urbanscape Loka 6 2 0 4 148:163 33 (29)

6. Krka 6 0 1 5 156:195 29 (28)

- končnica za obstanek, 9. krog:

- torek, 26. april:

Jeruzalem Ormož - Dol TKI Hrastnik 35:30 (18:12)

Trimo Trebnje - Maribor Branik 31:32 (17:17)

- sobota, 29. april:

Slovenj Gradec 2011 - Istrabenz plini Izola 26:23 (13:9)

Dobova - Drava Ptuj 25:23 (13:12)

- lestvica:

1. Maribor Branik 9 7 1 1 286:229 41 (26)

2. Jeruzalem Ormož 9 7 0 2 283:252 37 (23)

3. Trimo Trebnje 8 6 0 2 234:207 35 (23)

4. Dobova 8 4 0 4 214:211 31 (23)

5. Slovenj Gradec 2011 9 4 2 3 236:230 25 (15)

6. Dol TKI Hrastnik 8 2 1 3 242:252 20 (15)

7. Drava Ptuj 8 1 0 7 212:251 10 (8)

8. Istrabenz plini Izola 9 1 0 8 193:268 2 (0)

B. B.

