Olimpija si je v Novem mestu izborila polfinale

30.4.2017 | 09:10

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zadnjem krogu lige za prvaka doma izgubili z Union Olimpijo, ki si je s tem zagotovila nastop v polfinalu, kjer se bo že od četrtka merila v polfinalni seriji na dve zmagi.

Ljubljančani so z zmago s 87:76 prišli do četrtega mesta v ligi za prvaka, Krka pa si je že pred zadnjim krogom zagotovila najboljše izhodišče. Druga tekma polfinala bo 9. maja v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena za 11. maja. V drugem polfinalu bosta igrala Rogaška in Zlatorog.

Union Olimpija je do zmage prišla zasluženo, saj je bila neprimerno bolj motivirana - le zmaga ali morebiten poraz Laškega bi jo peljal med štiri najboljše ekipe, hkrati pa je imela več razpoloženih košarkarjev. V prvem polčasu je ob skoraj 70-odstotnem metu iz igre povedla že z 18 točkami prednosti (54:36), toda nekaj minut nepazljivosti jo je pahnilo v negotovo nadaljevanje.

Krka je v drugem polčasu tekmecu vseskozi dihala za ovratnik, v 37. minuti je imela le tri točke zaostanka (72:75), štiri točke Gregorja Hrovata in trojka Mirka Mulalića pa so dokončno prevesile tehtnico na stran zeleno-belih iz Ljubljane.

67 od 87 točk Uniona Olimpije je v odsotnosti Nikole Jankovića dosegel trio Oliver (23, 7 skokov) - Hrovat (22, 6 skokov, 6 podaj) - Jefferson (22, 4 trojke), pri Krki pa je primanjkljaj Marka Lukovića in Erjona Kastratija najbolje izkoristil Matej Rojc (19 točk, met iz igre 7:9).

Simon Petrov, trener Krke: "Premehko smo začeli in dovolili gostom, da so se razigrali. V drugem polčasu smo jih lovili, a se nam na koncu ni izšlo."

Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije: "Vesel sem, da smo sami odločili o svoji usodi. S tem smo dosegli nek higienski minimum, saj se Olimpija mora uvrstite vsaj med štiri najboljše ekipe v državi. April je bil za našo ekipo izredno težek mesec in vesel sem, da je za nami. Imamo teden dni časa, 6. maja pa se vračamo v Novo mesto. Krka je absoluten favorit dvoboja, serije in državnega prvenstva, saj je rutinirano opravila z ligo za prvaka. Mi pa odhajamo po presenečenje."

* Liga za prvaka, 10. krog:

Krka - Union Olimpija 76:87 (20:23, 39:54, 60:66)

Zlatorog Laško - Hopsi Polzela 71:67 (24:14, 40:27, 54:45)

Helios Suns - Rogaška 85:56 (26:8, 42:21, 57:34)

* Lestvica:

1. Krka 10 8 2 776:703 18

2. Rogaška 10 7 3 727:715 17

3. Zlatorog 10 5 5 740:738 15

4. Union Olimpija 10 5 5 792:748 15

5. Hopsi Polzela 10 4 6 710:745 14

6. Helios Suns 10 1 9 672:769 10

* Liga za obstanek, 10. krog:

- sobota:

Sixt Primorska - Tajfun 74:63 (24:15, 39:31, 56:47)

Šenčur Ggd - Terme Olimia Podčetrtek

- že odigrano (12. 4.):

LTH Castings - Portorož 87:56 (19:12, 44:29, 64:46)

* Lestvica:

1. Sixt Primorska 20 17 3 1661:1351 37

2. Tajfun 20 14 6 1573:1329 34

3. Šenčur Ggd 20 12 8 1562:1456 32

4. Terme Olimia Podčetrtek 20 10 10 1508:1418 30

5. LTH Castings 20 6 14 1381:1622 26

6. Portorož 20 1 19 1229:1738 21

* Krka: Rebec 8 (2:4), Curry 3, Rojc 19 (3:3), Kužnik 6 (2:2), Dimec 10 (2:2), Čebular 8 (3:4), Bunić 6, Šiška 3, Elliott 13 (2:4).

* Union Olimpija: Barbarič 8 (2:2), Oliver 23 (6:8), Bubnić 4, Mulalić 3 (0:2), Pelko 2, Milošević 3 (1:2), Jefferson 22 (4:5), Hrovat 22 (9:11).

* Prosti meti: Krka 14:19, Union Olimpija 22:30.

* Met za tri točke: Krka 6:32 (Rojc 2, Šiška, Elliott, Curry, Čebular), Union Olimpija 11:26 (Jefferson 4, Oliver 3, Barbarič 2, Hrovat, Mulalić).

B. B.