V Gorici brez zadetkov

30.4.2017 | 09:30

Foto: Martin Metelko/M24

Gorica - Nogometaši Gorice in Krškega so se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Novogoričani so niz neporaženosti podaljšali na osem tekem, a so si v dvoboju s Krškim želeli kaj več kot točko v boju za mesta v Evropi. Primorci bodo sicer kljub vsemu ostali na četrtem mestu tudi po tem krogu, na drugi strani pa se Krčani borijo za izognitev devetemu mestu, pred katerim imajo zdaj dve točki naskoka. A danes bo trenutno devetouvrščeni Aluminij gostil odpisane Radomljane in bi se z zmago povzpel pred igralce Krškega.

Še pomembnejši za odgovor na vprašanje, katero od dveh moštev se bo za obstanek pomerilo z Roltekom ali Triglavom, ki se v drugi ligi srdito borita za vrh - bo naslednji petek, ko bodo Krčani gostovali pri Aluminiju.

V prvem polčasu so gledalci v novogoriškem športnem parku sicer videli rahlo prevlado domačih nogometašev, ki so imeli žogo precej več v svoji posesti, toda prav nevarni za krška vrata niso bili. V 45 minutah so proti vratom sprožili le dvakrat. Za nameček je moral trener gostiteljev Miran Srebrnič že v 25. minuti zamenjati poškodovanega najboljšega goriškega strelca Mirana Burgića.

Tudi Krčani so morali že v prvem delu opraviti menjavo, poškodovanega Tončija Mujana je zamenjal Martin Kramarič. Krčani so sicer zbrali en strel več kot domači, a tudi oni so merili premalo natančno.

V uvodu drugega polčasa sta bili ekipi strelsko bolj razpoloženi, oboji so nekajkrat poskušali, a brez uspeha, v 73. minuti pa so gosti ostali na igrišču le z deseterico, saj je neposredni rdeči karton dobil Arafat Mensah.

Kljub temu so bili Krčani tisti, ki so takoj zatem prišli še do dveh strelov, a sta bila Martin Kramarič in Filip Dangubić znova nenatančna. V končnici tekme so domači poskušali izkoristiti številčno prednost, a jim razen ne dovolj dobrih strelov Tineta Kavčiča, Dejana Žigona in Leona Mariniča ni uspelo storiti česa več.

* Športni park, gledalcev 500, sodniki: Obrenović, Praprotnik (oba Ljubljana) in Švarc (Ivančna Gorica).

* Strelci: /.

* Gorica: Sorčan, Škarabot, Jogan, Kavčič, Gregorič, Osuji (od 77. Curk), Kapić, Kolenc, Žigon, Burgić (od 25. Gulić), Edafe (od 46. Marinič).

* Krško: Zalokar, Pavić, Dušak, Krajcer, Pušaver, Kosić, Kovačič, Mensah, Dangubić (od 90. Nakić), Mujan (od 40. Kramarič), Haljeta (od 68. Jovanović).

* Rumeni kartoni: Gregorič, Škarabot; Kosić, Pavić.

* Rdeči karton: Mensah (73.).

- petek, 28. april:

Domžale - Rudar Velenje 3:0 (0:0

- sobota, 29. april:

Gorica - Krško 0:0

Olimpija - Maribor 0:0

- nedelja, 30. april:

15.00 Aluminij - Kalcer Radomlje

16.55 Celje - Koper

- lestvica:

1. Maribor 31 20 8 3 58:22 68

2. Domžale 31 16 6 9 60:34 54

3. Olimpija 31 15 8 8 42:28 53

4. Gorica 31 13 10 8 41:35 49

5. Celje 30 12 8 10 37:33 44

6. Koper 30 10 11 9 32:35 41

7. Rudar 31 9 8 14 41:44 35

8. Krško 31 6 13 12 33:46 31

9. Aluminij 30 7 8 15 29:50 29

10. Radomlje 30 1 8 21 21:69 11

B. B.