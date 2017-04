Na HE Brežice preverjajo še zadnji agregat

30.4.2017 | 11:55

Vir fotografije: spletna stran HESS

Brežice - V okviru del na hidroelektrarni (HE) Brežice, ki so v zaključnem delu usmerjena predvsem v vgradnjo in delovanje agregatov, so ta mesec končali montažo turbinske, generatorske in druge elektro opreme. Suho zagonsko so začeli preverjati tretji oz. zadnji agregat, začetek njegovega pogodbenega poskusnega obratovanja predvidevajo konec maja.

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je sporočila, da so pred tem prvi brežiški agregat začasno prevzeli pri znižani vodni gladini elektrarniškega akumulacijskega bazena, po dvigu vode na polno delovno raven, ponovitvi določenih preizkusov in meritev pa bo sledil njegov končni prevzem. Drugi agregat so pogodbeno poskusno pognali s pomladjo.

Na HE Brežice so sicer končali vsa večja gradbena dela in dela na dostopnem mostu do elektrarne, ki ga zdaj uporabljajo za gradbiščni promet. Končujejo tudi zunanje ureditve z zasaditvami in postavitvijo ograje na obeh savskih bregovih. V elektrarniški stavbi končujejo pleskanje, keramičarska in ključavničarska dela.

Dvig vode na t. i. nominalno koto predvidevajo po končanju prilagoditve savskega jezu pri gorvodni krški nuklearki. Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice pa predvidevajo konec septembra, so še sporočili iz HESS.

Po zadnjih ocenah bo celotna naložba predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Brežice, brez davka dosegla 278 milijonov evrov. Od teh naložba v njen energetski del približno 118 milijonov evrov, naložba v njen infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov. HE Brežice so začeli graditi marca 2014.

Nazivna moč HE Brežice bo znašala 45 megavatov. Elektrarna bo pretočno-akumulacijska s tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 kubičnih metrov na sekundo in s petimi pretočnimi polji. Njena letna proizvodnja bo v povprečju znašala 161 gigavatnih ur.

HE Brežice bo v državni elektroenergetski sistem prispevala približno odstotek zdajšnje letne proizvodnje električne energije, proizvajala bo tudi vršno energijo ter ponujala možnosti za prodajo sistemskih storitev. Upravljali jo bodo daljinsko, delovala bo samodejno in brez posadke

B. B.