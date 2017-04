V Krškem presenetil Slovak, Žagar v polfinalu

30.4.2017 | 10:30

Matej Žagar je bil s sedmim mestom zadovoljen, saj mu v zadnjih desetih letih v Krškem ni uspelo uvrstiti se v polfinale. (Foto: I. Vidmar)

V prvi vožnji je Matej Žagar osvojil drugo, Nick Škorja pa tretje mesto. (Foto: I. Vidmar)

Krško - V Krškem se je sinoči začela sezona dirk za svetovno prvenstvo v spidveju. Po desetih letih suše so tokrat na svoj račun prišli tudi navijači najboljšega slovenskega dirkača Mateja Žagarja, ki je bil z uvrstitvijo v polfinale, končnim sedmim mestom in desetimi točkami zadovoljen, še bolj zadovoljen pa je bil presenetljivi zmagovalec Slovak Martin Vaculik, ob katerem sta na zmagovalnem odru stala še Šved Fredrik Lindgren Poljak Patryk Dudek.

Svojega prvega nastopa med elito in tudi prve točke za svetovno prvenstvo pa se je veselil tudi ljubljanski mladinec Nick Škorja. Aktualni svetovni prvak Američan Greg Hancock se je tokrat moral zadovoljiti s šestim mestom, še slabše pa jo je odnesel sedemkratni svetovni prvak Danec Nicki Pedersen, ki se je z osvojenimi le tremi točkami znašel na 14. mestu zelo daleč od polfinala.

Matej Žagar je nastopil že v prvi vožnji in dirko začel dobro z drugim mestom za v lanski sezoni drugim najboljšim spidvejistom sveta Britancem Taijem Woffindnom, ki pa se kasneje kljub tej zmagi ni uvrstil v polfinale. Tik za Žagarjem je prvo vožnjo končal njegov klubski tovariš Nick Škorja, ki je za prvo točko svetovnega prvenstva izkoristil težave Nickija Pedersna.

Žal Nicku v nadaljevanju dirke ni uspelo več osvojiti točke, jih je pa zato pridno zbiral Matej Žagar, ki je v svojem drugem nastopu, ko je štartal s tokrat najslabše zunanje pozicije, s katere tokrat nikomur ni uspelo zmagati, sicer vknjižil ničlo, a je že v svoji tretji vožnji ponovil drugo mesto ter v četrtem nastopu zmagal, temu pa v zadnji vožnji rednega dela dodal še enkrat dve točki za drugo mesto in se zanesljivo uvrstil v polfinale, kjer se je z Avstralcem Jasonom Doyleom vse do ciljne črte boril za drugo mesto, ki ga je na koncu izgubil za manj kot dolžino motorja.

Zmaga Žagarja v svoji četrti vožnji je njegova že stota na dirkah za svetovno prvenstvo.

Na zmagovalnem odru smo tokrat lahko videli precej nove obraze, saj so se vsi trije na spisek najboljših voznikov za letošnjo sezono uvrstili preko lanskih kvalifikacij. Zmagovalec Slovak Martin Vaculik je novinec, ki doslej ni osvojil niti ene same točke na dirkah za svetovno prvenstvo.

Prireditev, na kateri sta bila kot rezervi na štartni listi tudi domačina iz Krškega Matic Ivačič in Denis Štojs, si je ogledalo devet tisoč gledalcev. Dirko je zaznamovala tudi še vedno precej razmočena steza, zaradi katere so v petek po dežju odpovedali uradni trening Ta je nekaterim tekmovalcem tam nekje do desete vožnje, ko se je že dovolj vdelala, povzročala kar nekaj težav.

I. Vidmar

