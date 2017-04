Jubilejno srečanje rojenih v Metliki

30.4.2017 | 15:45

Metlika - Mestna skupnost Metlika praznuje svoj praznik 29. aprila. Tega dne leta 1365 so bile Metliki ponovno potrjene mestne pravice. Prav na ta dan so se v spomin na ta za mesto nad Bojico pomemben dogodek že desetič zapored srečali rojeni v Metliki. Tisti torej, ki imajo v rojstnem listu kot kraj rojstva napisano Metliko, ne glede na to, kje živijo danes.

Prišli so z vseh koncev Slovenije in tudi z drugega brega Kolpe. Seveda na prisrčnem srečanju ni manjkalo obujanja spominov, anekdot o nekdanjih metliških meščanih, ki so pustili mestu pečat in ki so jih starejši še osebno poznali. Večina jih je namreč starejših ob 60 let, saj se skoraj toliko let otroci le še izjemoma rojevajo v Metliki. A zgodi se tudi to. Med 54 udeleženci je najmlajša Ana Foršček iz Praproč pri Straži štela 13 let, najstarejša Martina Jug iz Metlike pa 90.

Ob jubileju so se udeleženci posebej zahvalili Tonetu in Katici Černič ter Mirjam Bezek Jakše, ki že od začetka organizirajo srečanje. Prisotne je prišla pozdravit tudi Renata Brunskole, ki je bila metliška županja, ko so začeli pripravljati srečanje. Sicer pa je srečanje toliko bolj prisrčno, ker se mnogi rojeni v Metliki vidijo zgolj na tem srečanju. Še posebej je bila vesela upokojena učiteljica Slavica Canič, saj je srečala kar 11 svojih učencev iz različnih generacij.

Sicer pa sta Polona in Martin Pečarič predstavila nekaj svojih vin. Seveda ni šlo brez obvezne torte, udeleženci srečanja pa so poleg velike skupinske fotografije prejeli tudi razglednice s srečanja, ki jih bodo lahko poslali po svetu. V Sušici so zasadili lipo in divji kostanj v spomin na jubilejno srečanje. Kmalu bo izšla tudi knjižica, v kateri se bodo z bogatim slikovnim gradivom spomnili vseh desetih srečanj.

Udeleženci so si bili edini, da bo 11. srečanje rojenih v Metliki prihodnje leto v soboto, 21. aprila.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

