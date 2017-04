Nasedel z avtom, kres že ponoči

30.4.2017 | 18:10

Ob 6.04 je občan pri Domu upokojencev na Kovinarski ulici v Krškem, z osebnim vozilom nasedel na robnik cestišča. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, dvignili in izvlekli vozilo iz robnika in droga javne razsvetljave.

Ob 13.58 je pod vasjo Talčji Vrh v občini Črnomelj zagorelo v gozdu. Ogenj na površini približno 5000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Talčji Vrh.

Ob 0.26 je v naselju Gradac v občini Metlika zagorel kres. Gasilci PGD Gradac so ogenj pogasili.

Popoldne je zagorela trava tudi severno od Kočevskega jezera, že sinoči. po 21. uri, pa so na Gričku pri Željnah, kjer sta zagorela trava in podrast, posredovali tudi gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.