Gerčar spet drugi

1.5.2017 | 08:45

Klemen Gerčar (Foto: Peter Kavčič)

Klemen Gerčar je v prvi vožnji po štartu povedel in prvi zapeljal v prvi ovinek, a je Tim Gajser hitro vzel stvari v svoje roke. (Foto: Peter Kavčič)

Brežice - Brežiški motokrosist Klemen Gerčar je tudi v Škednju pri Slovenskih Konjicah na dirki državnega prvenstva v motokrosu v razredu open osvojil drugo mesto, medtem ko je zmagal, kot je bil pričakovati, najboljši motokrosist na svetu Tim Gajser. Po dirki je Klemen povedal, da mu dirkanje s Timom predstavlja poseben motiv. »Da lahko štartam ob Timu in poskušam čim dlje držati stik z njim, je zame odlično, saj potrebujem težke dirke in predvsem več sproščenosti v uvodnih krogih. Vse to mi bo pomagalo do boljših rezultatov na svetovnem prvenstvu na dirkah MXGP.«

Za tretje mesto sta se v obeh vožnjah borila Luka Kutnar (AMD Šentvid) in Aljoša Molnar (TRK Tajfun Sport). Na koncu je na tretjo stopničko stopil Kutnar.

V razredu MX2 je Jan Pancar dokazal, da ni po naključju član Yamahine mladinske tovarniške ekipe za EMX in je z veliko prednostjo slavil pred hrvaškim tekmovalcem Luko Crnkovičem. Tretje mesto je osvojil Koprčan Miha Bubnič (MK Jernejles Žiri).

V kategoriji MX125, kjer se kalijo mladinci pred vstopom v člansko konkurenco, je z drugim in prvim mestom zmagal Matevž Robek (MK Fire Group). Luka Milec (APJ moto šport), ki je sicer pokazal izjemno hitrost, je v prvi vožnji padel in osvojil šele peto mesto. Na koncu mu je zmaga v drugi vožnji prinesla skupno drugo mesto. Tretjega mesta se je razveselil Žan Rijavec (MK team Fortuna).

Kategorija veteranov je postregla z zanimivim dvobojem med Bogomirjem Gajserjem in Borutom Koščakom (AMD Šentvid), na koncu ga je v obeh vožnjah dobil mlajši Borut Koščak. Dvoboj je sicer bolj prestižnega značaja, saj sta oba tekmovalca zanesljivo zmagala vsak v svoji kategoriji. Koškak je slavil v kategoriji veterani 40, pri starejših veteranih pa ljubljenec občinstva Bogomir Gajser. Ti so se še posebno razveselili pokalov iz rok virtuoza Roberta Gotarja, svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko.

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo v nedeljo, 14. maja v Stranski vasi pri Semiču. Dirka bo štela za skupno državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške, zato bo konkurenca še posebej močna.

I. V./AMZS