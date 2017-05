Na Velikem Riglju pritekla pitna voda

1.5.2017 | 11:30

Pitno vodo so simbolično v kozarec natočili župan Jože Muhič, župnik Dušan Kožh in dr. Janez Gril.

Slovesnosti so se udeležili številni občani.

Ob tej priložnosti so blagoslovili tudi novo kapelico.

Veliki Rigelj - Na Velikem Riglju je včeraj potekala krajša slovesnost ob zaključku gradnje suhokranjskega vodovoda na tem območju. Župan Jože Muhič, župnik Dušan Kožuh in dr. Janez Gril so simbolično v kozarec natočili pitno vodo ter s tem pokazali, da je tudi ta del občine dobil vodovodni sistem.

Kot je dejal topliški župan, je bilo to območje pred tem brez vodovoda, zato so se v sklopu projekta prednostno lotili reševanja te problematike. Z novim vodovodom se je izboljšala tudi požarna varnost Velikega Riglja in okoliških vasi, na novo pa so uredili tudi nekatere lokalne ceste ter ponekod zgradili še oporni zid. »Rigelj je danes lepši in bolj svetel, kot je bil prej,« je dejal Muhič.

»Takšna pridobitev ima za nas, ki tukaj živimo, velik pomen, saj smo pred tem vodo zbirali v vodnjakih,« je dejal domačin Matija Gril.

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk. V okviru projekta bo v naslednjih letih izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo.

Občina Dolenjske Toplice je v sklopu projekta položila že več kot 12.000 m cevovodov, od tega dobrih 5.900 m primarnih vodov in več kot 6.200 m sekundarnih vodov. Dobršen del teh posegov je izveden ravno na območju Malega in Velikega Riglja ter Cerovca. Ob tem je bilo položenih še dobrih 13.000 kvadratnih metrov asfalta. V okviru izvedbe vodooskrbnega projekta so urejene tudi potrebna odvodnjavanja zalednih voda in urejene brežine. Do sedaj so bili na tem območju postavljeni štirje razbremenilniki in dva merilna jaška. Na podlagi podanih vlog, bodo pričeli tudi z vgrajevanjem merilnih jaškov, predvidoma poleti pa tudi s priklapljanjem na novo vodovodno omrežje.

Ob tej priložnosti so blagoslovili tudi na novo postavljeno kapelico.

Besedilo in fotografije: R. N.

