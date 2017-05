Med posamezniki zmagi na Japonsko in v Nemčijo

1.5.2017 | 10:00

Finale moških dvojc (Foto: Danilo Kesić)

Otočec - Včeraj se je na Otočcu s polfinalnimi in finalnimi boji v članski konkurenci končalo 15. odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu. Pri posameznikih sta šli zmagi na Japonsko in v Nemčijo,

V finalu posameznikov sta se pri moških pomerila Nemec Bastian Steger in Šved Jan Persson, po izredno izenačeni tekmi pa je dvoboj s 4:3 dobil Nemec. Med dekleti je bilo finalnega dvoboja hitreje konec, saj je Japonka Hitomi Sato Madžarko Georgino Pota ugnala s 4:0.

Med ženskimi dvojicami sta Švedinja Matilda Ekholm in Madžarka Georgina Pota s 3:2 ugnali Romunko Elizabeto Samara in Čehinjo Renato Strbikovo, v igri moških dvojic pa sta bila Korejca Wonjin Choi in Jungwoo Lees v finalu s 3:0 boljša od Madžarov Nandorja Ecsekija in Adama Szudija.Slovenski igralcev v zaključnih bojih med člani ni bilo, najuspešnejši Slovenec na odprtem prvenstvu Slovenije, ki ga je v teniški dvorani na Otočcu vzorno pripravil novomeški namiznoteniški klub Krka, pa je bil Deni Kožul, ki je med mlajšimi člani osvojil tretje mesto.

I. V.