FOTO: Kresovanje in Indijanci na Pumpnci

1.5.2017 | 10:30

Novo mesto - Na predvečer današnjega 1. maja, mednarodnega praznika dela, je kres med drugim zagorel na Pumpnci. Prostovoljci zavoda Zora, ki upravljajo s tamkajšnjo knjižnico pod krošnjami, so kot vsako leto poskrbeli tudi za spremljevalni program in predvsem sproščeno vzdušje.

Letos je nastopila Marija Jerele ob spremljavi harmonike, govornik je bil zagovornik delavskih pravic Blaž Gselman, vmes so z indijanskim plesom in petjem dogajanje popestrili še otroci ustvarjalnih delavnic na to temo, ki so nekaj dni potekale na Pumpnci, po prižigu kresa pa je za glasbo poskrbela zasedba Doctor&Doctor.

