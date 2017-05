FOTO: Violeta Bulc za 1. maja na Javorovico kar peš

1.5.2017 | 14:00

Violeta Bulc, slavnostna govornica.

Javorovica - Na mednarodni praznik dela je eno od največjih prvomajskih srečanj v državi danes potekalo tudi v osrčju Gorjancev, na Javorovici. Organizirala ga je Občina Šentjernej in kot je že navada, je v lepem vremenu prireditev privabila številne obiskovalce.

Podžupan Janez Selak je Bulčevo prijetno presenetil s fotografijo izpred 36 let, na kateri je Bulčeva na smučarski tekmi na Javorovici kot mlado dekle zmagala.

Prišli so od vsepovsod, mnogi tudi peš in med njimi je bila tudi slavnostna govornica na prireditvi, evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Pridružila se je skupini okrog sto pohodnikov, ki so se na Javorovico že zgodaj zjutraj odpravili peš iz Gorenjega Vrhpolja.

Mnogi so na Javorovico prišli peš.

VEČ PRAVE UNIJE

Kot je dejala Bulčeva, je ponosna, da lahko na mednarodni praznik dela spregovori prav svojim rojakom, Dolenjcem, saj je po rodu Trebanjka. V nagovoru je pozvala tako k enotnosti kot k optimizmu, čeprav so današnji časi res težki: »Nekatere od vrednot, zaradi katerih smo tako enotno vstopili v EU, so videti ogrožene: vstopili smo zaradi odprtih meja, pa moramo spet čakati na njih; vstopili smo zaradi enotne valute, a se nekaterim kolca po stari; vstopili smo zaradi hitrejšega napredka, a bi nekateri radi ločevali hitrosti. Vse to, dragi moji rojaki in državljani Evrope, ne smejo biti razlogi za manj Unije, ampak za več prave Unije, ki zna okrepiti raznolikost in ji dati žlahten pomen na krilih inovativnosti, vključenosti, solidarnost, trajnostne rasti in socialne varnosti.«

Zaigral je šentjernejski občinski pihalni orkester, ki je ta dan že od zgodnjih jutranjih ur igral prvomajske budnice.

Evropska komisarka se je spraševala, kako to doseči in imela je pripravljen tudi odgovor: »Ko se danes spominjamo bojev za delavske pravice, je naša dolžnost in privilegij da v EU še naprej skupaj razvijamo spoštovanje do dela; ko se tu spominjamo padlih v NOB, imamo priložnost, da v skupni Evropi vzpostavimo močnejša zavezništva za nove boje. A ne kot sledilci, ampak kot soustvarjalci. V aktivni vlogi,« je prepričana. Postregla je še s podatki, ki dokazujejo, da je Slovenija gospodarsko vse uspešnejša država. »A ta svet moramo vsi skupaj narediti še boljšega,« je zaključila.

DELO JE VREDNOTA

Zbrane je nagovoril šentjernejski župan Radko Luzar. Tudi on je na Javorovico prišel peš. Vesel je, da si v številnih šentjernejskih podjetjih družine služijo vsakdanji kruh in da domačemu gospodarstvu kaže še bolje. Cilj v županskem mandatu - sto novih delovnih mest - je že uresničil oz. presegel, saj je do sedaj delo dobilo na novo že 140 ljudi. »Dobro, zdravo domače gospodarstvo je temelj razvoja celotne skupnosti in vodi k napredku,« je prepričan. »Naj nas praznik dela povezuje in krepi med nas pravičnost in čut za sočloveka. Delo je vrednota, ki delavcu daje dostojanstvo. A kljub temu, se zavedajte, da ste edino v družinah nenadomestljivi,« je zbranim položil na srce.

Dišalo je po pečenih mesnatih dobrotah...

Prvomajsko slovesnost so s kulturnim programom poleg pevcev Mešanega pevskega zbora Ajda Orehovica oblikovali še družinski kvintet Strmole iz Trebnjega ter glasbeniki Pihalnega orkestra občine Šentjernej. Eno od svojih novejših pesmi je povedal tudi ljudski pesnik Lojze Podobnik iz Gorenjega Vrhpolja. Mnogi zbrani so se to popoldne še radi zadržali na Javorovici v prijetni družbi in ob dobri hrani in pijači.

Na Gorjancih pa so se danes mnogi zbrali tudi na Miklavžu. Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost je na Gorjancih že 18. leto organizirala družabno druženje in prvomajski delavski sindikalni tabor. Zbrane sta pozdravila predsednik zveze Roman Šuen ter organizacijski sekretar zveze Albert Pavlič. Za kulturni program je poskrbelo KD Godba slovenskih železnic, za zabavo pa narodno zabavni ansambel Okrogli muzikanti. V programu je sodelovala šentjernejska konjenica, za zabavo otrok pa sta skrbeli Nataša in Maruša Kastelec.

Besedilo in foto: L. Markelj

