Debenec 2017: Brez delavcev ni ne kapitala ne dobička

1.5.2017 | 18:00

Na Debencu se je dopoldne odvijalo že 36. prvomajsko srečanje. (Foto: J. S.)

Tudi letos so na Debencu podelili sindikalna priznanja regijske ZSSS.

Letošnji slavnostni govornik je bil sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc.

Debenec pri Mirni - Prireditvam ob prvem maju so se dopoldne tradicionalno pridružili tudi na Debencu, kjer je Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje prvomajsko srečanje pripravila že 36. zapovrstjo. Ob lepem vremenu se je na Debencu zbralo okrog 2.500 obiskovalcev, med njimi so bili številni pohodniki.

Prvi maj je sicer priložnost, da delavci javno opozorijo na svoje težave. Tokrat je slavnostni govornik David Švarc, sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, izpostavil, da so se delavci za pridobljene pravice borili dolga desetletja. »Zavedajmo se, da nobena pravica ni padla z neba, vse so bile težko izborjene,« je dejal in opozoril, da se bo treba kratenju pravic upreti skupaj. »Dovolj nam je reševanja bank, neodgovorne razprodaje državne lastnine, menedžerskih odkupov in visokih menedžerskih odpravnin. Zahtevamo vlaganja, dostojna delovna mesta, ukinitev prekarnih negotovih oblik dela, zahtevamo redno izplačevanje plač in prispevkov, dostojne plače in pokojnine, uskladitev pokojnin z gospodarsko rastjo, zahtevamo spremembo zakona o minimalni plači z izvzemom vseh dodatkov iz te plače, zahtevamo višje osnovne plače, plačana upravništva in ukinitev volonterskih pripravništev, zahtevamo spremembo stečajne zakonodaje, na podlagi katere bodo prvi poplačani delavci, ter učinkovite sodne postopke proti vsem, ki so s svojo požrešnostjo uničili premnoga uspešna podjetja in s tem tudi delavske družine,« je poudaril letošnji slavnostni govornik.

Kot je ob tem še dejal Švarc, so sindikati nemalokrat deležni kritik, kako izgubljajo pavice in ne morejo zaščititi nemočnih delavcev. »A moramo se zavedati, da je sindikat močan le toliko, kolikor ima podpore v svojem članstvu. Več, kot nas je, močnejši smo. Več, kot nas je, manj smo ranljivi in večji problem za tistega, ki nas želi izkoristiti,« je poudaril in nagovor sklenil s sporočilom delodajalcem: »Vi ste tisti, ki nas potrebujete. Brez nas ni kapitala, brez nas ni dobičkov, brez nas ne bo vašega luksuza.«

Tudi letos so podelili regijska priznanja

Sicer so tudi letos na Debencu podelili regijska priznanja najbolj zaslužnim za delo v sindikatu. Prejeli so jih predsednik sindikata Kolpa Metlika Jani Bevk za dolgoletno sindikalno udejstvovanje, umirjen in uspešen dialog z upravo podjetja in za širitev zavedanja, zakaj je pomembno biti član sindikata; sindikalni zaupnik, član predsedstva sindikata KNG Krka Novo mesto Jože Kobe za aktivno in uspešno delo med članstvom ter osebni prispevek pri uveljavljanju pravic in zahtev, predlogov in pobud članstva ter predsednik sindikata Dana Mirna Zdravko Marn za vestno in predano vodenje sindikata, krepitev sindikalnih vrst in tvoren dialog z upravo v smislu zagotavljanja in izboljšanja pravic zaposlenih. Posebno zahvalo pa so letos podelili Vanji Vidmar, učenki Glasbene šole Trebnje, ki že vrsto let sodeluje v kulturnem programu prvomajskih prireditev na Debencu.

Na letošnjem srečanju je zbrane nagovorila tudi mirnska podžupanja Barica Kraljevski, kulturni program so sooblikovali Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete ter učenci osnovne šole Mirna in Glasbene šole Trebnje. Dogodek, ki ga je povezovala Petra Krnc, pa so nadaljevali z družabnim srečanjem z ansamblom Večerni zvon.

J. S.

