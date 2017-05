Petnajsto prvomajsko srečanje na Krašnjem Vrhu

1.5.2017 | 18:30

Krašnji Vrh - Pred 35 leti je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Metlika, ki je pred 15 leti na vzpetini nad Krašnjim Vrhom postavilo prvo brunarico, iz katere je zrasla prijetna planinska koča. Prav to društvo je začelo na svojem planinskem domovanju, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška točka, pripravljati prvomajska srečanja. Letos je bilo že petnajstič.

Prisotne je pozdravil novi predsednik Planinskega društva Metlika Branko Brodarič, slavnostni govornik pa je bil metliški župan Darko Zevnik, ki je spomnil na čase, ko so si morali delavci s krvjo priboriti svoje pravice. Ko pa se je dotaknil današnjih časov, je dejal, da je delo sicer mogoče najti, težko pa je najti pošteno plačano delo. In tu družbo v prihodnjih letih čaka še veliko dela.

Branko Brodarič in predstavnik Planinske zveze Slovenije ter predsednik meddruštvenega odbora za Dolenjsko in Belo krajino Rudi Skobe sta podelila tudi bronaste častne znake Planinske zveze Slovenije, ki so jih prejeli Danilo Orlič, Jože Šmid, Anica Brodarič, Marija Bajuk in Nada Krašovec, medtem ko si je srebrni častni znak PZS prislužila Vera Kostelec. Program so popestrili Andrej Bajuk s svojimi harmonikarji, mladi pevki Anja Bajuk in Tjaša Plut ter Albina Tošeska.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni gasilski lep dogodek pohvale vredno , samo po slikah so tuki bolj upokojenci kot delavci