Boj za delavske pravice ni nikoli izbojevan

1.5.2017 | 17:25

Na Planino so pohodniki prihajali iz dveh smeri - iz Podbočja in Cerkelj. (Foto: B. B.)

Igor Zorčič (Foto: B. B.)

Novo prizorišče v brezovem gozdičku. (Foto: B. B.)

Planina v Podbočju - Nad Planino v Podbočju se je na tradicionalnem prvomajskem srečanju, ki ga organizira KS Podbočje, zbralo več sto obiskovalcev in pohodnikov, ki so praznik dela tokrat prvič obeležili v brezovem gaju pri lovskem bivaku nedaleč od tradicionalnega prizorišča nad smučiščem.

Slavnostni govornik je bil poslanec v državnem zboru Igor Zorčič, zbrane pa sta nagovorila še predsednik KS Podbočje Janez Barbič in župan občine Krško Miran Stanko.

Zorčič je v svojem govoru opozoril na večno aktualnost prvega maja, simbola boja za delavske pravice, boja, ki ni v resnici nikoli izbojevan, na kar nas danes opozarjajo relativizacija delavskih pravic, socialni dumping, prekarizacija in prenekatere kršitve delovnoporavne zakonodaje. "Delodajalec se mora zavedati, da je dober delavec lahko le zadovoljen delavec," je opozoril Zorčič in poudaril, da mora za realizacijo delavskih pravic svojo vlogo odigrati tudi država.

V kulturno-zabavnem programu so sodelovali ansambel Folk&špas, pevec Matic Lavrenčič in kitarist Matej Pirman s pesmimi Iztoka Mlakarja ter literata Damir Hruban in Miro Tičar. Prireditev je povezoval Uroš Kerin.

B. B.

Galerija