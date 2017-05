Množično in enotni po ugrabljene pravice

2.5.2017 | 08:00

Z leve: Frančišek Verk, Ivica Sotelšek in Marjan Urbanč (Foto: M. L.)

Župan Srečko Ocvirk (levo) se je očitno strinjal s Frančiškom Verkom (Foto: M. L.)

Nastopila je tudi sevniška godba. (Foto: M. L.)

Lisca - Na Lisci so 1. maj zaznamovali z množičnim zborovanjem, ki so ga organizirali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Tončkov dom na Lisci oziroma Gostinstvo Krašovec in Planinsko društvo Sevnica. K dobremu razpoloženju pri Tončkovem domu je svoje dodala sevniška godba.

Zbrane je pozdravil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je med drugim izpostavil vprašanje, kje smo na globalnem trgu in v svetu. Kot je rekel, je potrebno veliko razmišljati o tem, kako zagotoviti prijetno življenje in kako ustvariti pravična razmerja.

Po županovih besedah so razlog za veselje tudi prihodi na Lisco. Na Lisci je vedno kaj novega, izboljšave podpira tudi občina, vse to pa počnejo za boljše počutje obiskovalcev, torej občanov.

Slavnostni govornik je bil Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Obžaloval je, da se Slovenija v vseh letih ni uspela organizirati v pravno državo. "Na delavca se zgrinja vsa psihosocialna umazanija, ki jo mora naš delavec predelati, ob tem, ko prejema nizko plačo," je rekel. Slovenci so po njegovem priden narod, zato vsakdo še nekaj dodatno dela ob službi in si tako olajša življenje ob nizkih plačah.

Vse manj je v Sloveniji delavskega soupravljanja. Upor proti neenakosti v komaj dvomilijonski Sloveniji slabijo delitve na številne sindikate in številne druge organizacije. Kot skupnost izgubljamo premoženje. Ukinitev službe družbenega knjigovodstva je škodila Sloveniji, saj je v državi, kjer več ni bilo nekdanjega nadzora, nekdanja družbena lastnina postala plen ozkega kroga ljudi. Pokradeno premoženje za majhen denar zdaj prodajamo tujcem.

Naša družba je razslojena, tako da ima majhen odstotek ljudi glavnino premoženja, večina pa le tisti manjši ostanek premoženja. Delavskih pravic je vse manj. Potrebno se je upreti takim razmeram, tudi zato, da ne bomo hlapci tistim, ki so nas leta 1945 zapustili.

Za izboljšanje položaja delavcev je potrebno sprejeti take kolektivne pogodbe, ki bodo zagotavljale plače za dostojno življenje. »Ne obupajte. Včlanjujte se v sindikate,« je pozival Verk in dodal, da množičnost in enotnost sindikatov lahko pomenita pomembno oporo v pogajanjih za več delavskih pravic.

Na prireditvi, kjer sta spored povezovala predstavnika Zveze svobodnih sindikatov Ivica Sotelšek in Marjan Urbanč, so nastopile še recitatorka Lučka Černelič ter Anita Veršec na citrah in pevka Mihaela Komočar Gorše.

Množično srečanje na Lisci je bilo kar mednarodno. Tako so bili med obiskovalci med drugimi tudi člani zagrebških planinskih društev Matica, Vrapče in Željezničar.

Dogajanje je bilo v sončnem vremenu ob kratkem uradnem sindikalno obarvanem programu predvsem množično druženje sorodnikov, prijateljev, naključnih znancev, ljubiteljev prostega letenja in drugih na izjemni razgledni točki nad dolino Save.

M. L.

Galerija