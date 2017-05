FOTO: Pogrešano našli v jami, 25 metrov globoko

2.5.2017 | 07:00

Črnomelj - Včeraj ob 10. dopoldne se je v kraju Špeharji na območju Črnomlja začela iskalna akcija za pogrešano osebo, so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje. V iskanju so sodelovali policisti PU Novo mesto, gasilci PGD Črnomelj, Vinica, Stari Trg, Prelesje, Sinji Vrh in Radenci ter pripadniki Jamarske reševalne službe. Pogrešano osebo so našli poškodovano v jami Brezno pri cerkvi, na globini okoli 25 metrov. Zdravnik JRS ji je v jami nudil prvo pomoč, nato so jo jamarji reševalci izvlekli iz jame. Na prostem so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Dežurna ekipa reševalcev Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka s helikopterjem LPE sta jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Vodja akcije, jamarski reševalec Damijan Šinigoj, je o akciji na facebook strani Jamarske reševalne službe napisal:

"1. maja okoli desete ure je bila Jamarska reševalna služba Slovenije naprošena za pomoč pri iskanju pogrešane osebe, za katero so sumili, da bi lahko padla v jamo Brezno pri cerkvi v kraju Špeharji v občini Črnomelj.

Jamar reševalec se je v brezno spustil ob 11.20 uri in kmalu sporočil, da se pogrešana oseba nahaja v jami in da je živa. Takoj se je sprožilo alarmiranje Jamarske reševalne službe, v brezno pa se je spustil še en jamar reševalec in skupaj sta poškodovani osebi nudila prvo pomoč. Vhodno vertikalno brezno jame z dokaj širokim vhodom je globoko okoli 25 metrov, na dnu pa se jama nadaljuje s strmim meliščem, ki je dokaj onesnaženo z različnimi odpadki in vejevjem, kar je poleg neverjetne sreče verjetno tudi pripomoglo k preživetju poškodovanke, predvsem večji kosovni odpadki pa so reševanje še dodatno otežili.

Reševalca sta ob robu dvorane očistila prostor, kamor sta potem premaknila poškodovanko in jo polegla na transportni vreči in jamarski kombinezon, ki ga je slekel eden od reševalcev, da se ni še bolj podhladila, potem pa sta oskrbela dve večji rani na glavi, ki sta krvaveli in imobilizirala zlomljeno roko v zapestju. V jamo smo potem poslali še nekaj odej in to je bilo vse, kar smo lahko storili do prihoda zdravnice Jamarske reševalne službe. Ker pa je ženska vse bolj tožila zaradi bolečin, tudi v prsih, kolku in gležnju, smo s pomočjo vrvne tehnike v jamo spustili medicinskega tehnika nejamarja, ki ji je dal nekaj za omilitev bolečin ter preveril še ostale poškodbe in jih oskrbel, kolikor jih je lahko.

Do 13. ure so bili vsi jamarski reševalci iz štirih reševalnih centrov na kraju dogodka in so že postavili vse reševalne manevre, zdravnica Vesna Milojević, jamarska reševalka, pa se je v jamo spustila ob 13.40.

Poškodovanko so stabilizirali in spravili v nosila, izvlek se je začel ob 14.23, po sedmih minutah so bila nosila zunaj, poškodovanko so prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter kasneje ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Zadnja jamarska reševalka je iz jame prišla ob 15. uri, v akciji pa je sodelovalo 19 pripadnikov Jamarske reševalne službe iz reševalnih centrov Novo mesto, Ljubljana, Kranj in Postojna.

V akciji so sodelovali tudi policisti PU Novo mesto, gasilci PGD Črnomelj, Vinica, Stari Trg, Prelesje, Sinji Vrh in Radenci."

J. A., foto: Sandi Vidrih in Damijan Šinigoj, v jami Maks Merela, FB Jamarska reševalna služba

