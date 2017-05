Gasilci so imeli polne roke dela

2.5.2017 | 09:35

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 20.27 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili kup gorečih vej na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Ogenj se ni razširil po gozdu.

Ob 14.39 je v Spodnjem Starem Gradu na območju Krškega prišlo do samovžiga odpadnega materiala v zunanjem delu Centra za ravnanje z odpadki. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in polivali odpadke, ki so jih z gradbenimi stroji preložili zaposleni delavci.

Ob 13.00 je pri kraju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, na travniku gorel kup zloženega lesa. Požar so na površini 50 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Škocjan in Dobrava.

J. A.