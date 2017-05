Adria Mobil lani z rekordnimi rezultati

2.5.2017 | 10:40

Foto: M.M., arhiv DL

Novo mesto - Skupina Adria Mobil je lani ustvarila 355 milijonov evrov prihodkov oz. 17 odstotkov več kot predlani. Leto je končala z 28 milijonov evrov čistega dobička in tako zabeležila 82-odstotno rast. Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole te rezultate označuje za "zgodovinsko rekorden dosežek tako glede proizvodnje kot tudi prodaje".

Matična družba je s 322 milijonov evrov prihodkov predlanske presegla za 23 odstotkov, medtem ko je čisti dobiček povečala za 135 odstotkov na 27 milijonov evrov, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Kot navaja letno poročilo Adrie Mobil, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, so v matični Adrii Mobil lani prodali 11.840 počitniških prikolic in avtodomov, kar je 18 odstotkov več kot predlani, medtem ko so na ravni skupine prodali 13.318 enot in pri tem zabeležili 17-odsotno rast.

Po direktoričinih besedah so uspeli ustvariti višjo rast prodaje, kot jo je beležil evropski trg, s poudarkom na razvojni odličnosti, kakovosti, inovativnosti in vrhunskem oblikovanju izdelkov pa bodo še naprej sledili cilju rasti hitreje kot trg.

Goletova se je dotaknila tudi lastniške strukture. Po njenih besedah gre za temelj, ki so ga v preteklih desetletjih sicer uspešno gradili, "a se je sredi preteklega leta nevarno zamajal". Večinski lastnik družbe, delniška družba ACH, se je namreč odločila za dezinvestiranje Adrie Mobil, posledično pa so stekle številne dejavnosti tako pri obvladujoči kot obvladani družbi.

Delni epilog so dočakali ob samem koncu preteklega leta in prvih dneh novega, ko je družba Protej sklenila dogovor o začetku ekskluzivnih pogajanj o prodaji celotnega Proteja s francoskim Triganojem, sicer Adriinim močnim tekmecem, zlasti na francoskem trgu.

S tem je bila sicer izpolnjena zaveza večinskega lastnika iz oktobra lani, da bo v prodajnem postopku predvsem iskal strateškega kupca. Kako se bo dejanska razvojna, proizvodna in prodajna strategija najverjetnejšega novega lastnika odrazila v razvojni, proizvodni in prodajni strategiji ključne prevzemne tarče oz. družbe in skupine Adrie Mobil, pa ostaja za zdaj vprašanje, je med drugim zapisala Goletova.

V skupini, ki je konec preteklega leta zaposlovala nekaj več kot 1620 ljudi, so lani zaposlili 325 ljudi. V matični družbi, ki je konec preteklega leta zaposlovala nekaj več kot 910 ljudi, pa 245.

Poleg matične družbe Adria Mobil je skupina konec preteklega leta vključevala še 12 odvisnih družb, v katerih je Adria Mobil večinski lastnik. V Sloveniji delujejo tri, v tujini pa devet družb.

Adria Mobil je sicer eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic in avtodomov, ki z blagovno znamko Adria že več kot 50 let kroji evropski trg karavaninga. Ponudba blagovne znamke Adria obsega celovito paleto avtodomov, počitniških prikolic in vanov, ki sodijo med najbolj priljubljene v evropski panogi karavaninga, to pa dopolnjuje tudi s ponudbo avtodomov in vanov pod blagovno znamko Sun Living.

Ob koncu preteklega leta je imela blagovna znamka Adria na evropskem trgu 6,3-odstotni tržni delež na področju prodaje avtodomov in 6,9-odstotni tržni delež na področju prodaje prikolic.