Filip in Marija Judež na meddržavnem tekmovanju v hitrem računanju v Litvi

2.5.2017 | 11:30

Kaunas, Novo mesto - Minulo soboto je bilo v Kaunasu v Litvi meddržavno tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju 2017 (World Championship) , kjer so nastopili tudi Slovenci. Na tekmovanje sta se kvalificirala tudi brat in sestra Filip in Marija Judež, ki obiskujeta OŠ Šmihel v Novem mestu.

Prvošolec Filip Judež, aktualni državni prvak v hitrem računanju v kategoriji od 1. do 3. razreda, se je v hudi mednarodni konkurenci večinoma starejših od njega, saj so bili ostali tekmovalci v skupini Primary predvsem tretješolci, uvrstil na 14. mesto. Do končne minute enournega hitrega računanja je bil vodilni med prvošolci s 13153 točkami v peteroboju, potem pa ga je zadnji trenutek za samo 10 točk premagal tekmovalec iz Estonije.

Sedmošolka Marija Judež je tekmovala v kategoriji Girls med dekleti od 7. razreda do vključno vseh letnikov srednje šole. Na tekmovanju, ki poteka preko računalnikov, se je žal ravno pri njej zgodila velika tehnična napaka. Marija je v prvi in drugi disciplini računskega peteroboja, kjer šteje vsaka sekunda, dosegla vrhunska rezultata, potem pa se zaradi sistemske napake njene točke niso shranile. Vodja tekmovanja se je sicer nemudoma odzval, a žal ni bilo druge rešitve, kot da tekmuje znova. Na hitro je morala premagati ves stres in zbrati zadnje atome moči za vnovično 60-minutno računanje, kjer se je kljub vsemu stresu zelo dobro odrezala, dosegla 14517 točk in se uvrstila na 19. mesto.

Na Marijo in Filipa je izredno ponosen tudi njun starejši brat Jon, dijak 2. letnika Gimnazije Novo mesto, ki je v zadnjih letih nanizal preštevilne uspehe na tekmovanjih iz znanja in bo prihodnji teden Slovenijo zastopal na EUSO naravoslovni olimpijadi v Kopenhagnu.

J. A., foto: osebni arhiv

