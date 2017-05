FOTO: Zjutraj zagorela koča Lovske družine Velika Loka

2.5.2017 | 12:40

Zagrič, Velika Loka - Danes ob 4.57 je v naselju Zagrič zagorela lovska koča, velikosti 10 x 8 metrov. Gasilci PGD Kostrevnica, Primskovo, Šmartno pri Litiji, Šentlovrenc, Veliki Gaber, Velika Loka in Trebanjski Vrh so požar pogasili. Objekt je delno uničen, na spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Naš dopisnik in član LD Velika Loka Brane Praznik je sporočil, da se je alarm v njihovi lovski koči sprožil ob 4.43, potem pa je sledila intervencija.

"Uničeno je ostrešje in vsi spalni prostori v ostrešju, strop nad skupnimi prostori ter kuhinjo, notranja oprema (kuhinja, nekatere trofeje, stari dokumenti in slike, tudi umetniške, ki so bile na zidovih ...). Cela je ostala samo hladilnica in ostrešje nad njo," je povedal Praznik in dodal, da so gasilci požar omejili, odstranili ostanke pogorišča ter vzpostavili požarno stražo.

Seveda je o škodi in vzroku za požar v tem trenutku še prezgodaj pisati, saj ogled požarišča še ni zaključen.

J. A., foto: Brane Praznik

