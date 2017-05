En motorist padel, drugi se je zaletel drevo

2.5.2017 | 18:10

Foto: arhiv DL

Danes ob 16.22 je na cesti Žužemberk-Pluska padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.46 je voznik štirikolesnika na cesti Mirna Peč-Jordankal, pri odcepu za Gorenji Globodol, zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju dogodka pomagali reševalcem in policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni korli norci prfuknjeni Preglej samo prijavljene komentatorje