Zagorela je lesena navlaka

3.5.2017 | 08:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V naselju Slovenska vas v brežiški občini je ob 22.11 gorel kup lesene navlake. Posredovali so gasilci PGD Obrežje in Velika Dolina, ki so pogasili požar, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

ZAPORA CESTE

Kostak Krško d.d. obvešča, da bodo danes, 3. 5. 2017, izvedli popolno zaporo na lokalni cesti JP 692211 Odcep Hriberšek, nato nadaljevali na lokalnih cestah JP 691561 Rožno–Hruševje ter JP 691571 Rožno–Peč–Bobnič, in sicer zaradi izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Dolenji Leskovec. Zapora bo trajala predvidoma do 3. 9. 2017. Obvoz je predviden za lokalno cesto JP 691571.

DANES BREZ ELEKTRIKE

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 3. 5. 2017:

- od 9. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 13. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo, 3. 5. 2017:

- od 10. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu ROJE;

- od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.