Še danes ugovor zoper izračun dohodnine

3.5.2017 | 09:30

Ljubljana - Na Finančni upravi RS samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2016, ki so jih konec marca poslali blizu 950.000 zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba, poroča STA,

Prvi paket, v katerem je bilo 947.550 informativnih izračunov dohodnine za leto 2016, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, bodo to dobili povrnjeno 1. junija, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine pa je 2. junij.

Naslednji paket informativnih izračunov bodo na pošto poslali 31. maja. Tisti, ki izračuna tudi tedaj še ne bodo prejeli, a so zavezanci za plačilo dohodnine, bodo morali napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in to do 31. julija.

