Področno prvenstvo v nogometu za učence OŠPP

3.5.2017 | 09:10

Sevnica - V ponedeljek, 24. aprila, je v dvorani športnega doma Sevnica potekalo področno prvenstvo v malem nogometu za učence OŠPP. Na prvenstvu so nastopile ekipe OŠ Brežice, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško in domača ekipa OŠ Ane Gale Sevnica.

V zanimivih tekmah smo videli vrsto dobrih potez in izenačene boje vseh ekip. Največ znanja je pokazala ekipa OŠ Brežice, ki je tako osvojila naslov področnega prvaka. Drugo mesto je osvojila OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, tretje mesto je pripadlo OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in četrti so bili domačini iz OŠ Ane Gale Sevnica.

Zahvaljujemo se KŠTM Sevnica za pomoč pri organizaciji in izpeljavi prvenstva. Vsem sodelujočim pa čestitke za borbenost in dosežene rezultate.

Urška Volarič

Galerija