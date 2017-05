Izredni uspehi mladih šahistov iz OŠ Jurija Dalmatina Krško

3.5.2017 | 09:15

Kranj, krško - V Kranju je od 22. do 23. aprila potekalo 20. ekipno in posamično državno osnovnošolsko prvenstvo v šahu za fante in dekleta do 9 in do 12 let. Turnirja so se udeležili tudi učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško in dosegli odlične rezultate.

Glas Bruno je postal šolski državni prvak do 8 let in tretji v skupini do 9 let. Osvojil je odličnih 6 točk od 7 kol. Tudi Lamir Molan je osvojil v isti kategoriji odlično 3. mesto do 8 let in 14. mesto do 9 let. Eva Grajžl je s 4 točkami pri dekletih do 8 let osvojila 2. mesto in 7. mesto do 9 let.

Učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško so nastopili tudi kot ekipa v osnovni postavi: Anej Bizjak, Kodrič Plevnik Kristjan, Glas Bruno, Filip Radej in Pika Radej. Osvojili so 10 meč točk in 18 skupnih točk ter si s tem priborili 3. mesto v kategoriji do 12 let.

Ekipa, ki je igrala v kategoriji do 9 let, je v osnovni postavi Kodrič Plevnik Kristjan, Glas Bruno, Molan Lamir ter Grajžl Eva osvojila 6 točk in 7,5 skupnih točk, s katerimi so osvojili na koncu 5. mesto.

Kot šahovski mentor in trener vodim šahovski krožek na OŠ Jurija Dalmatina Krško in spremljam otroke na vseh turnirjih. Na uspehe mladih šahistov sem zelo ponosen. Med drugim se za sodelovanje zahvaljujem tudi ravnateljici Valentini Gerjevič in vsem ostalim strokovnim delavcem OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Hilmija Ahmatovič