Sevniški učenci čistili Sevnico za lepši jutri

3.5.2017 | 10:00

Sevnico - "Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost." (Dalaj Lama)

V petek, dan pred svetovnim dnevom Zemlje, so učenci razredne stopnje posvetili posebni skrbi za naš modri planet. Po pogovoru o pomenu Zemlje in proslavi po šolskem radiu so se podali na čistilno akcijo. Ob deseti uri so se zbrali pred glavnim vhodom v šolo, kjer so si nadeli rokavice in si razdelili vreče za smeti. Nato so se odpravili na različne konce Sevnice; prvošolci so pobirali odpadke v bližini pokopališča, drugošolci pri bazenu in Športnem domu, tretješolci v Naselju heroja Maroka, četrtošolci v naselju pod Zajčjo goro in petošolci po Savskem nasipu ter v stari Sevnici. Vse smeti so učenci zbirali v vreče, ki so jih nato pustili na dogovorjenih odlagališčih.

Mlade in pozorne oči so našle nekaj odpadkov, a teh ni bilo tako zelo veliko kot pretekla leta, kar nas zelo veseli. Po dveh urah smo se vrnili v šolo veseli in zadovoljni, saj smo zopet dodali majhen košček v mozaik lepšega in boljšega jutri za vse prebivalce našega planeta.

Novinarski krožek OŠ Sava Kladnika Sevnica

