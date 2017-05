Dan zemlje na OŠ Krmelj

3.5.2017 | 10:05

Krmelj - 22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne zaščite po vsem svetu praznujemo že več kot 30 let. Tudi na naši šoli ta poseben dan obeležimo vsako leto. Učenci razredne stopnje smo imeli v ta namen naravoslovni dan. Mlajši smo prisluhnili pravljici z eko vsebino Zeleni otok in sivi otok, kjer smo spoznali, kako lepše in boljše življenje je tam, kjer ljudje živijo v sožitju z naravo in kjer ni tovarn in gostega prometa.

Sledile so delavnice po razredih, kjer so učenci ustvarjali in razmišljali o tem, kaj lahko sami naredimo za to, da bo svet lepši. Na koncu smo se odpravili na teren v bližnjo okolico šole in jo očistili, pri tem pa so se nam pridružili tudi vsi ostali učenci šole.

Četrto in petošolci so za predmetno stopnjo pripravili gledališče na stopnicah, kjer so spregovorili o pomenu praznovanja tega posebnega dne ter predstavili svoje izdelke in razmišljanja.

Zavedajmo se, da je Zemlja naš dom. Bodimo ji hvaležni za vse, kar nam ponuja. Spoštujmo jo in ji to izkažimo tako, da zanjo vsak dan naredimo nekaj dobrega.

Ines Colner

Galerija