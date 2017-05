Bralna noč – 1000 in ena noč

3.5.2017 | 10:15

Brestanica - 21. aprila smo po kar nekaj letih tudi na Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica organizirali bralno noč za učence 5. in 6. razreda. V šoli je prespalo 14 učencev in dve učiteljici -učiteljica slovenskega jezika Andreja Dvoršek ter knjižničarka in učiteljica Katja Zorčič.

Učenci so prišli v šolo ob 18. uri. Začelo se je z veselimi obrazi otrok, ki so s spalnimi vrečami pod pazduhami prihajali v šolo. V šolski knjižnici si je vsak poiskal svoj prostor za spanje med knjižnimi policami. Knjižnico sva učiteljica in knjižničarka uredili v orientalskem duhu. Po tleh so bile preproge, v zraku se je čutil vonj dišečih sveč, na pladnju so nas čakali dateljni. Večina učencev ni vedela, kaj jih čaka in v kateri del sveta bodo to noč odpotovali.

Ko smo se udobno namestili na preprogah, smo večer začeli z »mojo najljubšo knjigo«. Vsak je predstavil svojo najljubšo knjigo in povedal, zakaj mu je ta knjiga najljubša in kaj mu je pri knjigi najbolj všeč. Tako kot so različni učenci, so tudi zvrsti njihovih najljubših knjig zelo raznovrstne.

Nato smo odpotovali med kamele, puščave, bazarje, oaze, duhove, svetilke…

Spoznali smo izvor in nastanek knjige 1000 in ena noč ter značilnosti orientalske književnosti. Prebrali smo uvodno zgodbo o lepotici Šeherezadi in sultanu Šahrijarju. Po prebranem uvodu smo si privoščili kratek odmor s slastno večerjo. Po večerji smo spoznali Zgodbo o grbavem pritlikavcu. Učenci so se zelo vživeli v zgodbo, kar se je pokazalo tudi kasneje, ko smo prebrano besedilo dramatizirali in posneli. Pred spanjem si je vsak izdelal še svojo knjižno kazalko, nato pa smo se umirili s pomočjo risanega filma Aladin. Po ogledu risanke večina učencev še ni bla zaspana. S polic so vzeli knjige in jih v temi s pomočjo bralnih lučk brali ter prelistavali. Navdušenje, smeh in veselje so odmevali po knjižnici še dolgo v noč.

Bralna noč se je končala z velikimi pomanjkanjem spanja, dan pa se je začel aktivno, z zajtrkom in s pospravljanjem knjižnice.

Če zna otrok brati, zna misliti, in če zna otrok misliti, je svoboden. (Siobhan Dowd).

K. Z.

