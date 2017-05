Tretja noč branja

3.5.2017 | 10:35

Dobova - Na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo 21. aprila organizirali že tretjo Noč branja. Letošnjo noč branja smo posvetili dvema svetovnima dnevoma, dnevu Zemlje in dnevu knjige.

Tako smo najprej zunaj brali drevesu, potem smo v avli knjižnice brali zgodbo o drevesu Lovro in Matej –Moj stari hrast. V pogovoru smo prišli do spoznanja, da je ime Dobove povezano s hrastom dobom in zato se v šolskem grbu nahaja hrastov list in trije želodi.

Ustvarjali smo drevesa, na katera smo lepili liste z našimi mislimi, ki krasijo šolske hodnike in dramatizirali zgodbo Drevo ima srce. Večer smo pozno zaključili ob branju ugank.

Doroteja Lipej, knjižničarka

Vtisi z noči branja

21. aprila sem bil na noči branja. Ko smo prišli na noč branja, nam je knjižničarka Doroteja Lipej pripravila tri knjige. To so bile Kamen želja, Rdeče drevo in Čarobna krogla. Vsi smo morali glasovati za eno izmed knjig in izbrali smo knjigo Kamen želja. Nato smo odšli ven pred šolo. Knjižničarka Doroteja nam je naročila, da si v mislih izberemo eno izmed dreves pred šolo. Medtem ko je knjižničarka Doroteja na glas brala knjigo, smo si morali predstavljati, kot da mi sami beremo to knjigo tistemu izbranemu drevesu. Knjižničarka Doroteja je stala na klopci, brala knjigo in kazala slike v njej. Takšno branje je bilo zame nekaj novega in zelo prijetno.

Potem, ko smo prebrali knjigo, smo se vrnili nazaj v šolo, kjer smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je imela delavnico, kjer smo z učiteljico Nado izdelovali drevesa. Druga skupina pa je z učiteljico Metko pripravila gledališko predstavo Čarobno drevo. Jaz sem s Tilnom Žibertom, Žanom Zupančičem, Ninom Dremljem in učiteljico Nado izdelal eno izmed treh dreves. Nato smo imeli odmor, kjer smo jedli sadje in kekse, ki so bili zelo okusni. Po odmoru nam je skupina, ki je pripravila gledališko predstavo, to tudi odigrala. Predstava je govorila o življenju fanta in drevesa. Po predstavi smo odšli nazaj v razrede in dokončali drevesa. Čas je zelo hitro minil in kmalu se je noč knjige zaključila. Preden smo zaključili, smo reševali uganke, domov pa smo se vrnili šele po 23.00 uri.

Luka Kos Fijolič, 4. r OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Foto: Nada Bogovič in Metka Kajtna

