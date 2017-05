Tinu Bevcu Taranišu srebrna medalja

3.5.2017 | 11:30

Tin Bevc Taraniš je osvojil srebrno medaljo.

Kaunas, Novo mesto - Poročali smo že, da je bilo minulo soboto v Kaunasu v Litvi meddržavno tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju 2017 (World Championship), kjer so nastopili tudi Slovenci.

Slovenijo je zastopalo 20 tekmovalcev, ki so tekmovali v svojih starostnih skupinah. Tekmovanja pa sta se udeležila tudi Tin Bevc Taraniš in Tija Žura, oba učenca 5. razreda Osnovne šole Center. Tin Bevc Taraniš je dosegel najvišjo uvrstitev za Slovenijo in osvojil srebrno medaljo, Tija Žura pa se je uvrstila na 15.mesto.

A.B., J. S., foto: osebni arhiv

