Z EKO dnevom obeležili dan zemlje

3.5.2017 | 10:40

Dobova - Dan zemlje smo učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova s podružnico Kapele obeležili z naravoslovnim oz. EKO dnem. Prvo uro se je celotna šola odpravila na čistilno akcijo in pobirala odpadke v okolici šole in sosednjih vaseh. Po končani čistilni akciji smo imeli nekateri razredi organizirano predavanje o hrani, vodi in ravnanju z odpadki, medtem ko se je 8. razred odpravil na ogled čistilne naprave v Mostecu.

Po predavanju so sledile delavnice, kjer smo učenci izdelali različne izdelke. Izdelali smo ropotulje, keglje, živali iz tetrapaka, pripravili kosilo iz odpadne hrane, spoznali vrste odpadkov in kako jih pretvoriti v energijo, naredili napise o varčevanju z vodo in elektriko …

Po malici smo si učenci 4. razreda ogledali predstavitev o pomenu ločevanja odpadkov. Še posebej smo se pogovarjali o steklu in kako ravnamo z odpadnim steklom. Pokazali, da iz njega lahko naredimo nekaj koristnega. V šolo smo morali prinesti prazne steklenice od soka. Vzeli smo akrilne barve in z njimi pobarvali steklenice. Tako smo naredili različne vaze.

Po čistilni akciji smo učenci 5. razreda poslušali predavanje o kompostiranju, ki ga je imela predstavnica iz podjetja Komunala Brežice Jadranka Novoselc. Nato smo si ogledali kratek film. Nato smo iz palčk za pripravo ražnjičev in palčk za sladoled izdelali mini ogrodje za kompostnik. Ogrodje so lepile učiteljice, zato je bila vrsta dolga. Namesto da bi stali križem rok, smo lahko dokončali škatli za poizkus. Vsa učilnica je bila polna stiroporja. Ko smo končali z izdelavo škatlic, smo pometli in pospravili ter odšli na kosilo.

V učilnici je nas, učence 6. razreda pričakala Jasmina Butara, ki dela v podjetju Komunala Brežice. Povedala nam je, kako moramo ravnati z odpadno hrano, kje jo shranjujemo in katere zabojnike zanjo uporabljamo. Po koncu ure smo imeli delavnico, na kateri smo kuhali. Uporabili smo hrano, ki nam je ostala od že pripravljenih obrokov in je nismo pojedli. V štirih skupinah smo pripravili različne jedi. Iz kuhanih jajc smo naredili polnjena jajca z namazom. Skuhali smo krompir in pripravili njoke. Jabolka, ki niso več tako sveža, lahko ravno tako koristno porabimo. Mi smo jih olupili in skuhali ter tako pripravili čežano. Kadar nam ostaneta prilogi kot sta riž ali kuskus, lahko naredimo okusno solato. Mi smo tema prilogama dodali različno svežo zelenjavo, jogurt in kislo smetano. Iz piščančjega mesa, ki smo ga skuhali v juhi, smo naredili piščančji biftek, tako da smo dodali jajca in zelenjavo. Najprej smo se pogostili mi, nato pa so prišle še učiteljice in ravnateljica. Tudi one so poskusile, kaj smo pripravili. Ta dan smo se naučili veliko novih stvari o odpadni hrani, naučili smo se tudi novih receptov, ki jih bomo poskusili narediti doma.

Učencem 7. razreda je predstavnik podjetja Komunala Brežice predaval o pitni vodi in njenem pomenu. Poudaril je, kako nam voda pomaga pri življenju, kakšna je poraba pitne vode, kakšne bakterije so lahko v vodi in nenazadnje še to, kakšna dela vse potekajo v podjetju Komunala Brežice. Videli smo tudi izgled njihovega računalnika in podobnih naprav, ki prikazujejo in beležijo različne napake in okvare delovanja vodovodnega sistema, predvsem pri prevelikih obremenitvah. Po predstavitvi smo se odpravili v šolski okoliš, tokrat na sprehod ob spoznavanju narave. Kmalu smo prispeli do na majhnega mostička, kjer smo se razdelili v skupine in rešili delovne liste. Opazovali smo čistost potoka, živa bitja ob potoku in pokazali naše znanje ter odgovarjali na zastavljena vprašanja. Delovni list je bil zanimiv in zabaven, saj smo smeli skupaj odgovarjati na vprašanja. Presenetilo nas je, kako hitro je pretekel čas, in že smo se napotili nazaj v šolo.

Učenci 8. razreda smo se peš odpravili proti Mostecu na ogled čistilne naprave. Ob prihodu smo se razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je posebej odšla v kontrolno sobo, kjer so nam razložili, kako čistilna naprava sploh deluje. Šli smo še v laboratorij in primerjali tisto vodo, ki pride do naprave, in tisto, ki pride iz nje. Nato smo si vse skupaj tudi ogledali. In ja, malo je smrdelo. A vseeno smo se dobre volje, utrujeni in polni novega znanja vrnili v šolo.

Bil je zelo zanimiv in zabaven dan, hkrati pa smo izvedeli veliko novega.

Sara Lupšina in Ela Cvetkovič, 4. r., Nives Kos Fijolič 5. a, Larisa Gerjovič in Neli Bokor, 6. r., Maj Zorko, 7. r, Matevž Maček, 8. b OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Foto: Jožica Cimermančič Škof

