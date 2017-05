Čez praznike nesreče, s kolesom na avtocesto, alkohol, tatvine, nasilje …

Novomeški policisti so bili 2. 5. popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Jordankalom in Globodolom. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 22-letni voznik štirikolesnika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. 22-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligramov alkohola, so oskrbeli reševalci. Po podatki iz bolnišnice naj bi utrpel lažje poškodbe.

30. 4. okoli 6. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 29-letni voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drog javne razsvetljave in ga poškodoval. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V noči na 1. 5. je v Vranovičih na območju Črnomlja voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovani voznik je odklonil opravljanje reizkusa alkoholiziranosti. O kršitvah bodo policisti seznanili sodišče.

V okolici Trebnjega je 29. 4. popoldne 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. Izdali so mu plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

28. 4. popoldne se je zgodila prometna nesreča v Šmihelu. Novomeški policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 41-letna voznica, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo ob stanovanjski hiši. Zoper povzročiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Poškodovan motorist

O prometni nesreči na cesti med Žužemberkom in Dobrničem so bili policisti obveščeni 2. 5. okoli 16. ure. Opravili so ogled in ugotovili, da je 38-letni motorist iz Črnomlja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Lažje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Mladoletniku so avto zasegli

Med kontrolo pometa v okolici Črnomlja so policisti v noči na 2. 5. ustavili mladoletnika, ki je vozil avtomobil. Kršitelju, ki nima vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kolesarila je po avtocesti

Policisti so 30. 4. dopoldne prejeli obvestilo, da naj bi nekdo kolesaril po avtocesti. Izsledili so 25-letno kolesarko iz Hrvaške, ki je kolesarila iz smeri Čateža proti Obrežju. Zoper kršiteljico so uvedli postopek o prekršku.

Kršitelji pod vplivom alkohola

Novomeški policisti so 30. 4. med kontrolo prometa v Novem mestu odredili preizkus alkoholiziranosti 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Zoper kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola, so odredili pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so policisti v noči na 30. 4. odredili preizkus alkoholiziranosti 19-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Novomeški policisti prijeli drznega tatu

28. 4. okoli 19. ure so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi v prodajalni v Bršljinu mlajši moški izkoristil trenutno odsotnost prodajalke, iz blagajne ukradel okoli 1.500 evrov in z vozilom pobegnil. Operativno komunikacijski center je z opisom storilca in opisom vozila takoj seznanil vse policiste na terenu. Že kmalu so v Prečni ustavili avtomobil, ki je ustrezal opisu. 21-letnemu storilcu so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine. Zasegli so tudi ukraden denar, ki ga bodo vrnili oškodovani prodajalni.

Čez praznike številni vlomi

V Podgori na območju Straže je v noči na 2. 5. nekdo vlomil v tri objekte. Iz dveh ni ničesar odtujil, iz ene zidanice pa je odtujil živila in pijačo.

Šentjernejski policisti so bili 1. 5. obveščeni, da je s strehe počitniške hiše v okolici Šentjerneja nekdo odtujil okoli 20 metrov bakrenih žlebov.

Med 27. 4. In 1. 5. je v Brežicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Povzročil je za okoli 2.500 evrov škode.

V okolici Semiča je med 27. 4. in 2. 5. neznanec vlomil v čebelnjak in odtujil kosilnico in agregat. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

V okolici Straže je med 27. 4. in 30. 4. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Povzročil je za okoli 1.000 evrov škode.

31-letnku prepoved približevanja

Policisti Policijske postaje Krško so 30. 4. izrekli ukrep prepovedi približevanja 31-letnemu nasilnežu, ki je izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Nezakonito v Slovenijo

1. 5. v jutranjih urah so policisti pri Obrežju izsledili in prijeli državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so 1. 5. dopoldne med opravljanjem mejne kontrole v dveh tovornih vozilih našli dva državljana Alžirije in državljana Maroka, ki so se skriti v tovornih delih vozil skušali izogniti mejni kontroli. Predali so jih hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Postaje mejne policije Dobova so 29. 4. v vagonu tovornega vlaka, ki je prevažal glinico, našli skritih 18 tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Dobove so brežiški policisti 29. 4. izsledili in prijeli tri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo pri Rigoncah. Tujce so prevzeli hrvaški policisti, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

