Na praznik dela iz jame reševali poškodovanko; Zdravniki ga niso obravnavali resno, sedaj je invalid

3.5.2017 | 17:30

PRVOMAJSKE PROSLAVE DOBRO OBISKANE

V nasprotju z lanskim letom, ko je najbolj zveste udeležence prvomajskih srečanj pral dež, je praznik dela letos minil v lepem in sončnem vremenu, temu primerna pa je bila tudi udeležba na prireditvah, ki jih je bilo v naši okolici kar nekaj. S pohodniki smo se na slovesnosti odpravili tudi mi, vtise in mnenja govornikov pa smo strnili v tokratni številki Dolenjskega lista.

KAKO PO ODSTOPU DIREKTORICE?

Bo odstop direktorice Splošne bolnišnice Brežice ogrozil obstoj bolnišnice v takšni obliki? Tudi župan brežiške občine se boji priključitve h kakšni večji bolnišnici. Preverjali smo stanje in ugotovitve objavili v tiskani izdaji Dolenjca.

REŠEVALNA AKCIJA NA PRAZNIK DELA

Policisti, gasilci in jamarji so imeli na praznik dela obilico dela z reševanjem pogrešane ženske srednjih let v naselju Špeharji na območju občine Črnomelj. Našli so jo poškodovano, in to na globini okoli 25 metrov v jami Brezno pri cerkvi. Kako je potekala reševalna akcija, boste videli in prebrali v časopisu.

PO VNETJU KOLENA PRISTAL NA VOZIČKU

Bere se kot kriminalka. Bil je novopečen upokojenec, star 61 let. V največje veselje mu je bilo delo na vrtu, v vinogradu in sadovnjaku, a vnetje kolena ga je skorajda pripeljalo v prerani grob. Danes je zaradi tega, ker ga zdravniki niso dovolj resno jemali, gospod na vozičku, premika le glavo in desno roko. Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

