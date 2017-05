V Trebnjem žalna seja, v Ljubljani podelitev nagrade bert

3.5.2017 | 13:30

Iva Zupančič (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Trebnje, Ljubljana - V starosti 86 let je sredi aprila umrla priznana gledališka in filmska igralka Iva Zupančič, ki se je rodila se je 23. januarja 1931 v Šmavru pri Trebnjem, o čemer smo že poročali.

Danes pa bo v Trebnjem žala seja občinskega sveta, na kateri se bodo poklonili spominu na častno občanko Občine Trebnje. Žalna seja bo ob 17. uri v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Žalna knjiga bo pa bo prav tako v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje odprta danes med 17. in 19. uro in jutri med 8. in 13. uro.

Sicer pa bodo jutri v Ljubljani, v Slovenski kinoteki, podelitev nagrade bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre, ki jo je komisija za podelitev nagrade namenila Ivi Zupančič (utemeljitev nagrade je v priponki). Nagrado bo prevzel njen sin Janez Kardelj, so sporočili iz Društva slovenskih režiserjev.

J. S.