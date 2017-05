V Kočevju poskusno mestni avtobus

3.5.2017 | 15:00

V Kočevju od danes poskusno vozi mestni avtobus. (Foto: www.kocevje.si)

Kočevje - V Kočevju je danes začel voziti enolinijski mestni avtobus. Prve tri mesece bo vozil poskusno, na kočevski občini pa se bodo o morebitni nadaljnji vožnji odločili glede na odziv potnikov. Prve tri mesece vožnje manjšega avtobusa bo s približno 30.000 evri podprla občina, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Prebilič, ki se je danes udeležil tudi prve avtobusne vožnje, je dodal, da bo mestni enolinijski prevoz povezoval 20 avtobusnih postajališč, v poskusnem obdobju pa bo občanom in drugim potnikom na voljo prevoz po simbolični ceni en evro. S kupljeno in tako rekoč dnevno vozovnico se bo možno voziti ves dan, poroča STA.

V obliki 45-minutne pentlje bo avtobus vozil po mestu in bližnjih naseljih, občina pa bi rada z njim predvsem starejšim, ki ne živijo v neposredni bližini večjih ustanov in trgovin, omogočila lažji dostop do teh. Linijski mestni avtobus bo vozil ob delavnikih in sobotah.

Med avtobusnimi postajališči je župan navedel kočevsko železniško postajo, podjetniško naselje, zdravstveni dom, občinsko stavbo, več trgovin, pokopališče in druge postaje.

V okviru omenjenega avtobusnega prevoza bodo občanom ponudili tudi možnost prevoza na klic iz bolj oddaljenih krajev v občini, ko so na primer Kočevska Reka ter kraji v Poljanski dolini ob Kolpi.

Avtobus na klic bo vozil ob torkih, sredah in četrtkih, ceno avtobusne vozovnice pa bodo odmerjali glede na razdaljo in se bo gibala med dvema in pet evri. Pogoj za prevoz na klic sta vsaj dva potnika, je za STA še povedal Prebilič.

J. S.