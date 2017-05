Iskali so pogrešano telico

3.5.2017 | 18:30

V gozdu med Mirno Pečjo in Velikim Kalom v mirnopeški občini se je nekaj po 11. uri izgubila telica. Gasilci PGD Mirna Peč in krajani so našli pogrešano telico in jo s prikolico odpeljali v hlev, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Zaklenil se je avto

Ob 8.54 se je na Cesti na grad v Sevnici zaradi tehnične napake zaklenil osebni avtomobil. Gasilci PGD Sevnica so s tehničnim posegom osebni avtomobil odprli, so sporočili z brežiškega Regijskega centra za obveščanje.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek, 4. 5. 2017 :

- od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu PRAPROČE – SLAKOVA;

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek, 4. 5. 2017 od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRI MALNU - G. SUŠICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.